Glückskinder: Annette König – Lehrerin aus Leidenschaft

Wer Annette König erlebt, merkt schnell, wie viel Begeisterung sie für ihren Beruf mitgebracht hat. Jahrzehntelang hat sie als Lehrerin und Schulleiterin gearbeitet, Kinder begleitet, gefördert und ermutigt. Für viele Eltern, Schüler und Kollegen war sie weit mehr als eine Rektorin. Mit ihrem Engagement hat sie ihre Schule geprägt und dabei selbst immer wieder Glück in ihrer Arbeit gefunden.



Schon früh wurde sie durch ihre Familie beeinflusst. Ihr Vater war Lehrer und vermittelte ihr die Haltung, Kinder ernst zu nehmen und sie in ihrer Persönlichkeit wahrzunehmen. Genau das wurde später auch ihr eigener Anspruch. „Es ist wichtig, die Kinder in ihren Kompetenzen zu erkennen und sie wertzuschätzen“, sagt König. Kinder sollten eigene Lösungen finden dürfen, Lehrer seien dabei eher Begleiter und Unterstützer.



Besonders in der Grundschule habe sie erlebt, wie offen und ehrlich Kinder reagieren. Genau darin lag für sie die große Freude an ihrem Beruf. Ob beim Lesenlernen, in Mathematik oder bei Musikprojekten – entscheidend sei gewesen, Kinder wachsen zu sehen. „Das größte Geschenk ist, wenn am Ende diese strahlenden Augen auf dich zukommen“, beschreibt sie die Momente, die ihr bis heute in Erinnerung geblieben sind.



An ihrer Dortmunder Schule setzte König viele Projekte um. Musik, Theater und gemeinsames Lernen spielten eine große Rolle. Kinder aus vielen Nationen lernten dort zusammen, machten Musicals, arbeiteten in Medienprojekten oder traten auf großen Bühnen auf. Für König war Schule immer mehr als bloß der Unterricht. Sie wollte Kindern Selbstvertrauen geben und ihnen zeigen, dass ihre Fähigkeiten gesehen werden.



Dabei musste sie oft auch schwierige Situationen auffangen. Viele Kinder kamen mit Problemen oder brauchten besondere Unterstützung. Gerade darin sah König jedoch einen wichtigen Teil ihrer Aufgabe. Herausforderndes Verhalten müsse verstanden werden, sagt sie, denn dahinter stecke häufig der Wunsch nach Hilfe und Aufmerksamkeit.



Nach ihrem Abschied aus der Schule bleibt sie weiter aktiv. Sie arbeitet heute als Dozentin, macht Musik und spielt in Orchestern. Neue Projekte, neue Begegnungen und die Musik geben ihr weiterhin Energie. Für Annette König gehört genau das zum Glück dazu: offen bleiben, Menschen begegnen und Freude daran haben, gemeinsam etwas entstehen zu lassen.