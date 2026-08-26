Gleichstellungsbeauftragte lädt ein zum Workshop: Zyklusbasierte Ernährung

Unter dem Titel „Zyklusbasierte Ernährung“ vermittelt die zertifizierte Ernährungsberaterin Katrin Funke von GesundwachsenGesundbleiben praxisnahes Wissen darüber, welche Lebensmittel den Körper in den verschiedenen Phasen des Zyklus optimal unterstützen können. Dabei stehen alltagstaugliche Tipps und der direkte Austausch im Mittelpunkt.

Neben den theoretischen Grundlagen wird der Workshop auch praktisch: Gemeinsam bereiten die Teilnehmerinnen nährstoffreiche Energyballs zu, die man auch im Alltag ganz einfach umsetzen kann. Außerdem erhalten alle Teilnehmerinnen ein Handout mit den wichtigsten Informationen sowie Rezeptideen zum Nachmachen.

„Viele Frauen wünschen sich mehr Wissen darüber, wie sie ihren Körper in den verschiedenen Zyklusphasen gezielt unterstützen können. Mit diesem Workshop möchten wir praktische Anregungen vermitteln, die sich unkompliziert in den Alltag integrieren lassen“, sagt Elena Beule. Die Gleichstellungsbeauftragte freut sich auf einen informativen Abend mit vielen praktischen Impulsen und den gemeinsamen Austausch rund um das Thema Ernährung und Frauengesundheit.

Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung bis Freitag, 2. Oktober, erforderlich. Anmeldungen nimmt Elena Beule per E-Mail oder telefonisch unter 02904/987102 entgegen.