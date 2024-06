Der Autor Jochen Enste stellt am Sonntag, 9. Juni, um 11.30 Uhr seinen Roman „Glaube, Sitte, Heimat – Ein Schwank vom Schützenfest“ in der Stadtbücherei Warstein-Belecke vor. Die Veranstaltungsreihe „Sonntags in der Bibliothek“ wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.

Jochen Enste ist gebürtiger Warsteiner und lebt seit Mitte der Neunziger in Köln. Hier arbeitete er zunächst als Kino-Redakteur und freier Autor, bevor er die PR-Branche für sich entdeckte. Er trinkt lieber Pils als Kölsch, und ist auch ansonsten seiner Sauerländer Heimat noch sehr verbunden. Diese Liebe zum Sauerland findet sich auch in seinem Buch über ein Sauerländer Schützenfest: Hier erlebt ein „langhaarigen Bombenleger“ eine haarsträubende, biergetränkte Tour de Force in die wundersame Welt der Traditionspflege. Alles wie im wirklichen Leben – vielleicht ein wenig auf die Schippe genommen.

Quelle: Jochen Enste

„Damit wir gut planen können, bitten wir um Anmeldung für diese Lesung in der Bücherei, telefonisch unter 02902/2302 oder per Mail an:stadtbuecherei@warstein.de. Selbstverständlich können aber Kurzentschlossene auch spontan dazu kommen“, lädt Büchereileiterin Angelika Krüger ein. Die Bücherei ist am Veranstaltungstag von 9 bis 14 Uhr geöffnet, allerdings bittet das Büchereiteam darum, möglichst die Zeit außerhalb der Lesung für die Ausleihe zu nutzen. Der Eintritt ist frei.

Das Buch „Glaube, Sitte, Heimat – Ein Schwank vom Schützenfest“ ist im WOLL-Verlag erschienen und in allen Sauerländer Buchhandlungen, beim WOLL-Verlag und im WOLL-Onlineshop erhältlich.