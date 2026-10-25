Gisbert Baltes – Ein Sauerländer mit Herz, Humor und Heimatliebe

Ein persönlicher Abschied von Hermann-Josef Hoffe

Manche Begegnungen prägen ein ganzes Leben. Man weiß es nicht, wenn sie beginnen. Erst viele Jahre später wird einem bewusst, wie viel daraus entstanden ist. Freundschaft, Vertrauen, gemeinsame Erinnerungen und eine Verbundenheit, die auch dann bestehen bleibt, wenn sich die Lebenswege in unterschiedliche Richtungen entwickeln.

So war es mit Gisbert Baltes, der am 25. Oktober 2026 im Alter von 75 Jahren verstorben ist. Ein großer Journalist, ein unverwechselbarer Moderator, ein leidenschaftlicher Sauerländer. Und für mich vor allem ein Freund, mit dem mich mehr als 55 Jahre gemeinsamer Erinnerungen verbinden.

Alles begann 1971 – auf einer Reise nach Frankreich

Es war das Jahr 1971. Die Katholische Jugend Gleidorf hatte unter Leitung des damaligen Vikars Wolfgang Rademacher eine Jugendbegegnungsreise nach Frankreich organisiert. Wolfgang Rademacher stammte, ebenso wie Gisbert Baltes, aus Heggen bei Attendorn. Auf dieser Reise begegneten wir uns.

Straßburg, Taizé, Marseille und schließlich Monaco gehörten zu den Stationen. Wir waren junge Menschen, neugierig auf die Welt, auf andere Länder, auf Begegnungen und Erfahrungen, die über den eigenen Horizont hinausführten.

Eine Nacht in Monaco ist mir bis heute besonders lebendig in Erinnerung geblieben. Wir hatten als Jugendgruppe kein Quartier und verbrachten einige Stunden auf unsere ganz eigene Weise in diesem kleinen Fürstentum an der Côte d’Azur. Wir hinterließen unsere Spuren, erlebten eine unvergessliche Nacht und nahmen Erinnerungen mit, über die wir auch Jahrzehnte später noch sprechen konnten.

Es sind solche Erlebnisse, die Menschen verbinden. Und manchmal entstehen daraus Freundschaften, die ein Leben lang halten.

Zwei Lebenswege, eine gemeinsame Leidenschaft

Nach dieser Reise entwickelten sich unsere Lebenswege unterschiedlich. Gisbert ging seinen Weg in die große Medienwelt. Ich fand meinen eigenen Weg in der Kommunikation, später im Verlagswesen und schließlich mit WOLL.

Doch der Kontakt riss nie ab. Immer wieder gab es Begegnungen, Gespräche und einen lebendigen Gedankenaustausch. Zwei Themen standen dabei fast immer im Mittelpunkt: die Medien und das Sauerland.

Gisbert war ein Journalist mit einem besonderen Gespür für Menschen, Geschichten und Stimmungen. Er konnte zuhören, beobachten, Zusammenhänge erkennen und erzählen. Er verstand es, Menschen nicht nur vor ein Mikrofon oder eine Kamera zu holen, sondern ihnen Raum zu geben.

Seine berufliche Heimat wurde der Westdeutsche Rundfunk. Zwölf Jahre moderierte er die Hörfunksendung „Zwischen Rhein und Weser“, bevor er zu einem der bekanntesten Fernsehgesichter des WDR wurde. Besonders eng verbunden war sein Name mit dem Kölner Karneval, den er über Jahrzehnte als Moderator, Reporter und Redakteur begleitete.

Er liebte die rheinische Lebensfreude, den Humor, die Musik und das Brauchtum. Aber bei aller Begeisterung für Köln und das Rheinland blieb er immer eines: ein Sauerländer.

Das Sauerland blieb seine Herzensangelegenheit

Wer Gisbert kannte, wusste, wie stolz er auf seine Herkunft war. Heggen, Attendorn, das Sauerland – das waren für ihn nicht einfach geografische Bezeichnungen. Es waren Heimat, Herkunft, Erinnerung und ein Stück seiner Identität.

Er kannte die Sauerländer Lebensart. Den manchmal trockenen Humor, die Bodenständigkeit, das Selbstbewusstsein und die besondere Art, miteinander umzugehen. Er wusste, dass hinter einer zurückhaltenden Fassade oft bemerkenswerte Menschen und außergewöhnliche Geschichten stecken.

Genau diese Geschichten interessierten ihn.

Als sich nach seiner aktiven Zeit beim WDR die Gelegenheit ergab, für das WOLL-Magazin zu arbeiten, war das für uns beide eine besondere Freude. Aus der jahrzehntelangen Freundschaft wurde auch eine journalistische Zusammenarbeit.

Gisbert brachte seine Erfahrung, seine Neugier und seine große erzählerische Begabung ein. Er hatte Freude daran, Menschen aus dem Sauerland vorzustellen, ihre Lebensgeschichten aufzugreifen und das Besondere im scheinbar Alltäglichen sichtbar zu machen.

Dabei ging es ihm nie um große Namen allein. Es ging um Persönlichkeiten, um Originale, um Menschen, die etwas konnten, etwas wagten oder auf ihre ganz eigene Weise bemerkenswert waren.

Der Schmied aus Attendorn und die legendäre Hammerwette

Eine seiner besonderen Reportagen für WOLL beschäftigte sich mit einem Schmied aus Attendorn, der mit einer außergewöhnlichen Leistung Fernsehgeschichte geschrieben hatte.

Es ging um die legendäre Hammerwette bei „Wetten, dass..?“, jener großen Samstagabendshow, die Frank Elstner erfunden hatte. Der Attendorner Schmied hatte mit seinem handwerklichen Können die Wette gewonnen.

Eine Geschichte, wie sie Gisbert liebte: ein Mensch aus dem Sauerland, echtes handwerkliches Können, eine ungewöhnliche Idee und ein Auftritt, der weit über die Region hinaus für Aufmerksamkeit sorgte.

Gisbert verstand es, solchen Geschichten ihren besonderen Wert zu geben. Nicht die große Fernsehbühne allein machte sie interessant, sondern der Mensch dahinter. Der Sauerländer, der mit seinen Fähigkeiten und seiner Persönlichkeit etwas Außergewöhnliches vollbracht hatte.

Das war journalistisches Erzählen, wie ich es an ihm besonders schätzte. Mit Respekt vor den Menschen, mit Freude an guten Geschichten und mit einem feinen Gespür für das, was eine Region ausmacht.

Mehr als fünf Jahrzehnte Freundschaft

Wenn ich heute an Gisbert denke, sehe ich nicht zuerst den bekannten Fernsehmoderator, den Karnevalsexperten oder den erfahrenen Journalisten.

Ich sehe den jungen Mann von 1971, mit dem ich auf einer Reise durch Frankreich unterwegs war. Ich denke an unsere Nacht in Monaco, an Begegnungen in den folgenden Jahrzehnten, an Gespräche über Medien, Kommunikation und die Zukunft unserer Heimat.

Und ich denke an die Freude, die es uns beiden gemacht hat, mit WOLL noch einmal ein gemeinsames journalistisches Kapitel aufzuschlagen.

Über mehr als fünf Jahrzehnte blieb diese Verbindung bestehen. Ohne dass wir ständig miteinander zu tun haben mussten. Es gab immer wieder Anknüpfungspunkte, gemeinsame Themen und das gute Gefühl, dass man sich kannte und verstand.

Gisbert hatte seinen eigenen Kopf, seinen Humor, seine Vorstellungen. Gerade das machte die Gespräche mit ihm interessant. Er war ein Mensch mit Haltung und Erfahrung, einer, der viel gesehen und erlebt hatte und sich dennoch seine Neugier bewahrte.

Quelle: Night of Sounds Moderation bei der Night of Sounds

Was bleibt

Mit Gisbert Baltes verliert die deutsche Medienwelt einen prägenden Journalisten und Moderator. Köln verliert einen leidenschaftlichen Freund des Karnevals. Das Sauerland verliert einen seiner bekanntesten Botschafter.

Und ich verliere einen Freund, dessen Weg meinen eigenen seit 1971 immer wieder gekreuzt und begleitet hat.

Was bleibt, sind die Geschichten. Die gemeinsamen Erinnerungen. Die Begegnungen. Die Freude an der Heimat und an den Menschen, die dort leben.

Vielleicht ist das eine der schönsten Eigenschaften einer langen Freundschaft: Dass sie nicht nur aus dem besteht, was man gemeinsam getan hat, sondern auch aus dem, was man über all die Jahre miteinander geteilt hat.

Lieber Gisbert, die Nacht in Monaco werde ich nicht vergessen. Unsere Gespräche über das Sauerland und die Medien ebenso wenig. Und ich werde mich immer gerne daran erinnern, dass Du Deine große journalistische Erfahrung und Deine Liebe zu unserer Heimat auch in das WOLL-Magazin eingebracht hast.

Danke für 55 Jahre Verbundenheit, für Deine Freundschaft und für die vielen Geschichten, die Du uns hinterlassen hast.

Mach’s gut, Gisbert.

Hermann-Josef Hoffe

Gründer des WOLL-Magazins und langjähriger Freund von Gisbert Baltes