GINGO: Selbstgemachte Shots für den Power-Kick

Vital-Shots einfach selbst gemacht: Frisch zubereitet – ohne viel Aufwand

Wer seine Shots zuhause zubereitet, weiß genau, was drinsteckt ohne Zusätze, ohne Kompromisse.

Einfach frisch pürierte Zutaten in den Shot Maker GINGO einfüllen. Das integrierte Feinsieb trennt Fasern sauber ab, der Stempel presst den Saft perfekt aus. So entsteht ein klarer, aromaintensiver Vital-Shot, der sich ideal vorbereiten lässt. Ganz ohne zusätzliches Sieb oder weiteres Zubehör. Mit einem Fassungsvermögen von 600 ml eignet sich GINGO perfekt für eine mehrtägige Vorbereitung. Der luftdicht schließende Drehdeckel ermöglicht die Aufbewahrung im Kühlschrank und minimiert Oxidationskontakt. Gefertigt aus Borosilikatglas, Edelstahl, Silikon und Kunststoff ist der Shot Maker langlebig, pflegeleicht und spülmaschinengeeignet.

Quelle: GEFU

Passend zum Shot Maker ermöglichen die Shotfläschchen GINGO das portionsweise Abfüllen der frisch zubereiteten Shots. Mit einem Fassungsvermögen von 60 ml sind sie auf den täglichen Shot abgestimmt – zu Hause oder unterwegs. Eine integrierte Füllskala erleichtert das Dosieren, während der auslaufsichere Bügelverschluss für sicheren Transport sorgt.

Quelle: GEFU



Mit GINGO werden selbstgemachte Vital-Shots zur unkomplizierten Alltagsroutine – frisch zubereitet, individuell gemixt und jederzeit griffbereit. Weitere Informationen unter www.gefu.com.