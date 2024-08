Gib denen eine Stimme, die keine haben

Menschenwürde bedeutet: Jeder Mensch ist wertvoll, weil er ein Mensch ist, von seiner Zeugung bis zu seinem Tod. Unabhängig davon, woher er kommt, wie er aussieht, welche Eigenschaften er hat, was er leisten kann. Jeder Rechtsstaat hat die Pflicht, alle Menschen zu schützen, insbesondere diejenigen, die sich nicht selbst schützen können und ihre Rechte nicht selbst wahrnehmen können.

Wie kann man diese Rechte schützen? Wie kann man betroffene Menschen schützen? Es geht unter anderem um Menschen in suizidalen Lebenslagen, am Ende ihres Lebens und am Anfang ihres Lebens.

Viele Organisationen kümmern sich um diese Menschen und ihre Rechte. Sie betreiben Beratungsstellen für Frauen im Schwangerschaftskonflikt, begleiten Frauen und Familien, werben für das Lebensrecht, organisieren Veranstaltungen und stellen Fachinformationen zur Verfügung.

Worum es bei der Menschenwürde geht, welche Falschaussagen es dazu gibt und wie das Lebensrecht in der Realität aussieht, erläutern zwei führende Lebensrechtlerinnen an diesem Abend der KAB in Olpe: Cornelia Kaminski und Alexandra Linder arbeiten seit Beginn der 90er Jahre ehrenamtlich in diesem Bereich und leiten seit vielen Jahren führende Organisationen. Mit ihrer Erfahrung und ihrer Expertise wollen sie sachlich zur öffentlichen Aufklärung und Debatte betragen.