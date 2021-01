Gewusst wie: Das sauerländische Zuhause im optimalen Licht erstrahlen lassen

Quelle: Image by ritra2 from Pixabay

Freilich besticht das Sauerland durch seine zahlreichen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Doch dennoch kann ein gemütlicher Nachmittag oder Abend, der in der eigenen Wohnung verbracht wird, eine gelungene Abwechslung zum Ausflug, der Wanderung oder der Burgbesichtigung sein. Aber wie verwandelt man das eigene Zuhause im Handumdrehen in ein luxuriöses und geschmackvoll wirkendes Paradies? Neben dem perfekten Mobiliar spielt natürlich die optimale Beleuchtung eine große Rolle für eine großartige Atmosphäre! Welche Möglichkeiten für unterschiedliche Lichteffekte genutzt werden können und was man bei der Auswahl der Beleuchtung sonst noch beachten sollte, fassen wir in diesem Artikel zusammen.

Mit welchem Licht entsteht das Gefühl der Gemütlichkeit?



Wenn die Beleuchtung den Personen, die sich in einem Raum aufhalten, ein wohliges Gefühl vermitteln soll, dann ist es wichtig, dass man direktes Licht meidet. Um diesen Effekt zu bewerkstelligen, können folgende Tricks zur Anwendung kommen:

Man mildert den Lichtstrahl durch entsprechende Lampenschirme ab. Wie die Lampenschirme aussehen, bleibt dem eigenen Geschmack überlassen, solange der lichtmildernde Effekt bleibt.

Alternativ hierzu kann auch zu Lampen gegriffen werden, die nicht den Raum, sondern stattdessen die Decke beleuchten.

Auch der Transparenzgrad einer Glühbirne spielt eine große Rolle dafür, als wie angenehm das Licht vom menschlichen Auge empfunden wird.

Die Wahl der Lichtquelle: Wie wirkt man als ein aufmerksamer Gastgeber?



Zu Weihnachten eine Lichterkette und je nach individueller Weihnachtsaffinität oder Gastfreundschaft noch weitere beleuchtete Elemente? Zum regnerischen Sommerabend ein liebevoll gebasteltes Windlicht? Wer gesellige Anlässe in das richtige Licht rückt, wirkt als ein besserer Gastgeber, den man gern wieder besuchen kommt. Denn unabhängig davon, wie man bewirtet wird, fühlt man sich bei Einsatz der richtigen Lichtquelle wesentlich wohler und hat eher Lust auf anregende Gespräche.

Licht und Gesundheit



Auch in Bezug auf die Gesundheit gibt es bei der Auswahl von Lichtquellen einiges zu beachten: Den meisten Leuten ist bekannt, dass sie sehr behutsam mit Energiesparlampen umgehen müssen, damit diese nicht zerbrechen und sich kein Quecksilberdampf in der Luft ausbreitet. Was hingegen nicht jeder weiß – geschweige denn beachtet: Um den Biorhythmus des Körpers nicht zu stören, macht es Sinn, das Licht abends zu dimmen oder zu einer schwächeren Lichtquelle zu greifen. Und wer das Zuhause als Büro nutzt, sollte sich sogar mit der Kelvinzahl von Glühbirnen beschäftigen, damit Geist und Körper auch im dunkelsten Winter die besten Leistungen erzielen können. Eine zusätzliche sinnvolle Maßnahme in puncto Licht und Gesundheit ist die Anschaffung einer Tageslichtlampe, die ein möglichst natürliches Licht abgibt, da ihre Farbtemperatur der des Tageslichts entspricht.

Fazit



Die richtige Beleuchtung für verschiedene Gelegenheiten ist eine gute Investition für Menschen, die ihr in den eigenen vier Wänden verbrachtes Leben glücklicher – oder bei einer Tätigkeit im Homeoffice auch erfolgreicher – verbringen wollen. Es kann sich lohnen, sich intensiver mit dem Sortiment von Beleuchtungs-Online-Shops wie gluehbirne.de zu beschäftigen: Denn die im Gemischtwarenladen erhältlichen Leuchtmittel bieten meist nicht diejenigen Glühbirnen, die man für einen besonders originellen Look des Wohnzimmers oder der Küche braucht. Bei Wahl von Leuchtmitteln, die einigen Gästen zuvor noch nicht bekannt gewesen sind, wirkt der Gastgeber in jedem Fall besonders stilbewusst, auch wenn typisch sauerländische Spezialitäten aufgetischt werden!