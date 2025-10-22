Gewinnspiel bei der Schmallenberger Woche: Preise zu Natur und Wald 

Preisübergabe in der Tourist-Information Schmallenberger Sauerland

Bei der Schmallenberger Woche drehte sich am gemeinsamen Stand der Tourist-Information Schmallenberger Sauerland und des Forstamts Schmallenberg alles um Natur, Erlebnis und gute Laune – und ein bisschen Glück. Viele Besucherinnen und Besucher nutzten die Chance, beim Gewinnspiel mitzumachen. Die glücklichen Gewinner haben ihre Preise nun entgegengenommen.

Zu gewinnen gab es drei attraktive Preise rund um das Thema Naturerlebnis: Den ersten Preis, ein Pflanz-Event für die ganze Familie hat gewonnen Lilly Rickers. Mit dem Planwagen geht es zur Pflanzstelle, wo gemeinsam Bäume gesetzt werden, die von der Organisation WaldLokal gesponsort wurden. Anschließend wartet eine gemütliche Einkehr. Der zweite Preis, eine Ranger-Tour, bei der spannende Einblicke in den heimischen Wald und seine Bewohner geboten werden, geht an Annika Herud. Über den dritten Preis, ein Waldentdecker-Rucksack zur Ausleihe für einen Tag – gefüllt mit spannenden Materialien und kleinen Forschungsutensilien für große und kleine Naturfans, freut sich Kathrin Fiefeck.

Bei der Übergabe im Holz- und Touristikzentrum Schmallenberg gratulierten Katja Lutter, Geschäftsführerin des Schmallenberger Sauerland Tourismus und Frank Rosenkranz, Leiter des Forstamts Schmallenberg, den Preisträgerinnen und Preisträgern ganz herzlich.

Das Gewinnspiel war Teil des gemeinsamen Auftritts der beiden Partner bei der Schmallenberger Woche am 30. und 31. August. Ziel war es, Präsenz zu zeigen und mit Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch zu kommen. Der Stand war an beiden Tagen gut besucht – insbesondere die Mitmachaktionen des Forstamts und die Informationen über neue Rad- und Wanderrouten in der Region kamen gut an.



