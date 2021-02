Von Tante Margret an Nichte Anja Geueke: Generationswechsel bei Gasthof Geueke in Bracht

Die Corona-Pandemie hat auch die Gastronomie im Sauerland nicht verschont. Darum freut sich das Dorf Bracht umso mehr über die positiven Nachrichten aus dem Gasthof Geueke: Irgendwann Mitte 2021 wird Nichte Anja (26) den Gasthof von ihrer Tante Margret übernehmen, da diese in Rente geht.

Margret Geueke (64) ist seit fast 50 Jahren für den Gasthof verantwortlich. Seit 15 Jahren gibt es außerdem die Geueken Scheune für besondere Anlässe und Partys.

„Mein Zuhause“

„Ich helfe meiner Tante schon lange und habe den Gasthof immer als meine Zukunft gesehen. Der Gasthof ist ein richtiger Familienbetrieb und das wollen wir als Familie Geueke auch gerne so fortführen. Es ist eine neue Herausforderung für mich. Der Gasthof war immer mein Zuhause. Ich bin eine echte Sauerländerin und möchte gerne hier bleiben. In einer Großstadt zu wohnen, konnte ich mir nie vorstellen“, sagt Anja. Ihre Ausbildung absolvierte sie in der Küche des Hotels Deimann in Winkhausen, anschließend das Abitur in „Ernährung und Versorgungsmanagement“ in Olsberg. Seit 2017 arbeitet Anja bei Deimann in der Abteilung Patisserie. Dort macht sie Desserts und alles andere, was lecker schmeckt.

Neuer Name: Kraftfutter

Die kommenden Wochen werden dafür genutzt, die Geueken Scheune zu renovieren und zu modernisieren. Mit „Kraftfutter“ wird sie auch einen neuen Namen bekommen. Margret und Anja: „Früher wurde in der Scheune das Kraftfutter für die Tiere gelagert. Die Familie war groß und hatte etwa 20 Milchkühe, Rinder und ein paar Schweine, die meisten dienten der Selbstversorgung.

Der neue Name bedeutet aber auch, dass man sich dort entspannen und seine Batterien aufladen kann.“ Dafür wird eine Fußbodenheizung eingebaut, der Boden neu gefliest, es gibt eine neue Küche und auch Toiletten für Damen, Herren und Behinderte: alles ebenerdig und barrierefrei. Auch an eine neue Lüftungsanlage, Theke und Tor wurde gedacht. Nur die alten, urigen Steinmauern sind geblieben. 90 bis 100 Personen haben nun Platz in den neugestalteten Räumlichkeiten, die für Geburtstage, Firmenfeiern oder sonstige Anlässe gemietet werden können – sobald es wieder erlaubt ist.

„Wir haben viele Ideen“

„Wir wissen noch nicht wie es aufgrund der Corona-Maßnahmen weitergeht (Stand 23. November 2020), aber wir können uns gut vorstellen, dass bei uns zumindest das Abholen des Weihnachtsessen möglich sein wird. Und sobald die Pandemie vorbei ist, kann ich mir tolle Veranstaltungen vorstellen. Ich denke da zum Beispiel an ein Spargelfestival, wie Tante Margret es schon organisiert hat, oder an ein Grünkohl- oder Sauerkrautessen im Winter. Wir haben viele Ideen.“