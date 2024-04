Gesundheit lernen

Präventionsseminare zur Stressbewältigung im Hotel Stockhausen

In unserem Alltag ist es schwierig, für die eigene Gesundheitsprävention genügend Zeit zu finden. Im Schmallenberger Sauerland hat sich das Hotel Stockhausen aus dem kleinen Dorf Sellinghausen dieses Problems angenommen. Seit Beginn dieses Jahres bietet das Hotel Stockhausen Wochenend- und Wochenseminare zur individuellen Gesundheitsprävention an.

Wer sich für einen mehrtägigen Natururlaub zur Gesundheitsprävention in dem Sauerländer Dorf entscheidet, den erwartet ein ausgewähltes Programm. Er wird sich intensiv mit seinem Stresslevel auseinandersetzen und effektive Strategien zur Stressbewältigung erlernen. Themen wie Psychohygiene, Entspannungstechniken, Achtsamkeit und Resilienz sowie der Erfahrungsaustausch in der Gruppe bilden den Schwerpunkt der Seminararbeit. Die 46-jährige Sandra Bomm hat das Seminar nach einer persönlichen Empfehlung („Mach mal was für Dich!“) gebucht. „Zuhause war der Stressfaktor ziemlich hoch. Ein schwieriges Jahr lag hinter mir. Ich funktionierte nur noch. Das Seminar kam zur rechten Zeit.“

Was macht Stress mit einem?

Die Mutter von drei Kindern ist ganztags berufstätig und schildert den Beginn und Ablauf des Präventionsseminars zur Stressbewältigung so: „Das Seminar begann mit einer Kennenlern- und Vorstellungsrunde, die schon bald eine gewisse Dynamik entwickelte. Alle Teilnehmer öffneten sich. Dazu gab es Infos über Stress. Zum Beispiel: Was ist Stress? Was macht Stress mit einem? Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erzählten etwas über sich, gaben etwas Persönliches von sich preis. Das tat gut, obwohl es sehr schwer war, von seinen Sorgen und Nöten zu erzählen. Bei allen Teilnehmern entwickelte sich ein Verständnis für die persönlichen Situationen.“

Für Interessierte, die tiefer in das Thema eintauchen möchten, bietet ein Wochenseminar mit drei Übernachtungen im Hotel Stockhausen inklusive dem viertägigen Seminarprogramm die ideale Gelegenheit. Es bleibt ausreichend Zeit, die individuellen Ziele der einzelnen Teilnehmer zu definieren und umzusetzen. Die Coaches stehen jedem Teilnehmer zur Seite und unterstützen ihn bei der Entwicklung von maßgeschneiderten Stressbewältigungsstrategien. Björn Schneider (46), erfolgreicher Key-Account-Manager und Lebensmitteltechniker, hat das Seminar geholfen, einen anderen Blickwinkel auf die Aufgaben und Verpflichtungen zu gewinnen. „Die hohe Verantwortung im Beruf, viele Reisen, ein enormes Zeitprogramm, Erfolgsdruck und ständige Gewissenskonflikte zwischen den Aufgaben und Erwartungen in der Familie und in der Firma führen unweigerlich zu Stress. Die einzelnen Aufgaben differenzierter zu betrachten, auch mal nein zu sagen, helfen. Zum Beispiel lassen sich wichtige Firmentermine durch Präsenz vor Ort, aber auch per Zoom oder Telefon wahrnehmen“, sagt der Familienvater von zwei kleinen Kindern. „Darüber nachzudenken, wie man etwas verändern kann, um Stress zu verringern, lohnt sich.“

Frühzeitig präventive Maßnahmen ergreifen

Coach Christoph Sarrazin, der das Seminarprogramm zusammen mit Guido Stockhausen-Weinem entwickelt hat, legte bei der Konzeption und Planung einen besonderen Fokus auf den Stressabbau und das Stressmanagement. Sarrazin: „Chronischer Stress kann nicht nur zu körperlichen Beschwerden führen, sondern auch die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Daher ist es wichtig, frühzeitig präventive Maßnahmen zu ergreifen, um langfristige, gesundheitliche Schäden zu vermeiden.“ Seminarteilnehmer Björn Schneider bestätigt dies: „Das Seminar hat tatsächlich etwas gebracht. Ich habe wichtige Anstöße bekommen, Effektivität und Effizienz meiner verschiedenen Aufgaben gesteigert und sofort umsetzbare Ideen erhalten. Hin und wieder ist eine Auffrischung oder Wiederholung ratsam. Es ist ja bekannt, wie schnell sich Alltagstrott und alte Gewohnheiten wieder breitmachen und für Stress sorgen.“ Sandra Bomm hat aus dem Seminar eine ganz wichtige Erkenntnis für sich mitgenommen: „Den Rucksack, den jeder mit sich trägt, den muss man ab und zu mal neu packen. Was brauche ich wirklich für die Lebenswanderung? Was tut mir gut? Und was muss nicht mitgenommen werden?“ Hotelchef Stockhausen weist darauf hin, dass das Präventionsseminar genügend Zeit für die Angebote und Leistungen des in uriger Natur gelegenen Hotels lässt. „Man kann allein oder in der Gruppe den Wellnessbereich des Hotels nutzen, Beauty- Anwendungen buchen, einfach nur relaxen und im Dorf den Bauern bei der Arbeit zuschauen oder eine Runde Golf auf dem hoteleigenen Golfplatz spielen.“ Bei den Winterseminaren kann, je nach Witterungslage, der hoteleigene Skilift genutzt werden (Skiverleih vor Ort). Abends lassen sich die gewonnenen Erkenntnisse beim gemütlichen Beisammensein mit den anderen Seminarteilnehmern teilen. „Es gibt bei uns 1.001 Möglichkeiten, um neben dem Seminar sofort mit der Achtsamkeit zu beginnen“, erzählt der Hotelchef schmunzelnd.

Angebote und Leistungen in uriger Natur

Für diejenigen, die nicht viel Zeit haben, bieten Tagesseminare zum Thema „Zeit zum Sein“, „Stress oder Gelassenheit“ oder „Deine Entscheidung“ einen Einstieg in das Thema Stressbewältigung. Das Hotel Stockhausen ist stolz, spezielle Wochenend- und Wochenseminare zur Gesundheitsprävention anzubieten. Interessierte können sich direkt beim Hotel informieren und ihren Platz reservieren. „Denn nur wer aktiv etwas für seine Gesundheit tut, kann langfristig leistungsfähig bleiben und ein erfülltes Leben führen“, sagt Coach Christoph Sarrazin.