Gesundheit braucht Fitness

corpus pro Fitnessstudio eröffnet in Winterberg

In den Hallen der alten Schraubenfabrik „Am Hagenblech“ entsteht derzeit das neue Fitnessstudio der corpus pro Betriebs- GmbH. Das Winterberger Fitness-Center wird der dritte Standort des nordhessischen Inhabers.

Seit über 20 Jahren betreibt Thomas Zimmermann gemeinsam mit seiner Frau Tanja Rössler das GET FIT Gesundheitszentrum in Allendorf (Eder). Das Studio corpus pro im Herzen von Frankenberg ist mit über 1.000 qm Trainingsfläche seit über fünf Jahren in Betrieb. Bei der Planung und Umsetzung des 1.100 qm großen Studios in Winterberg war Zimmermann wichtig, ein breites und gesundheitsbasiertes Fitnessangebot zu schaffen, das sowohl für Einheimische als auch für Touristen und Saisonkräfte ansprechend ist. Neben klassischem Gerätetraining unter professioneller Anleitung erwartet zukünftige Mitglieder ein umfangreiches Kursangebot, welches wie das Beweglichkeitstraining und die Getränkeflat in allen Mitgliedschaften inkludiert ist.

Das hochqualifizierte Fachpersonal ist im Bereich des Gesundheitssports und der Ernährungswissenschaften geschult, sodass in Zukunft in allen drei Studios der corpus pro Betriebs-GmbH personalisierte Ernährungskonzepte, von den Krankenkassen anerkannte Präventionskurse und Reha- Sport angeboten werden können.

Zur Neueröffnung im Oktober hat das Team von corpus pro ein limitiertes Partner-Angebot zusammengestellt, welches ab 49 EUR buchbar ist und zwei Personen das Training unabhängig voneinander in allen drei Studios ermöglicht. Ferner stehen eine ganze Reihe von weiteren Tarifen zur Verfügung – eine Lösung für Tagesgäste und Urlauber wird in den kommenden Wochen ebenfalls angeboten werden.

Mehr Informationen zum neuen Fitnessstudio in Winterberg gibt es unter corpus-pro.de