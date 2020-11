Gesundes Leben einfach gemacht!

Biomarkt und Reformhaus Mommertz geht mit der Zeit

Wer durch die Neheimer Innenstadt schlendert, kommt nicht drumherum, irgendwann auf dem großen Markplatz zu landen. Die alte Kirche, die Gastronomiebetriebe und zahlreiche Geschäfte rundherum wirken einladend. Eines der Geschäfte ist das Reformhaus mit Biomarkt von Nicole Mommertz-Ehlert. Die Tür steht weit offen, und das Lebensmittel-Angebot direkt dahinter lockt uns hinein.

An der Backwarentheke rechts packt eine Kundin gerade ihr frisch erworbenes Brot in ihren Einkaufskorb, während sich die Verkäuferin einem Herrn mit süßem Hunger zuwendet. Nussecke oder Schweineöhrchen, das ist hier die Frage. Etwas weiter links lachen uns Bio-Obst und Gemüse an, bevor unser Blick auf die transparenten Behälter mit loser Abwiege-Ware fällt. Linsen, Dinkel, Basmati-Reis, Mandeln … alles da. „Hier kauft man nur so viel, wie man wirklich benötigt“, erklärt die Chefin, die sich zu uns gesellt hat. „Außerdem entfällt durch mitgebrachte Behälter die Verpackung.“

Foto: S. Droste

Familienbetrieb mit Leidenschaft und Fachwissen

Verpackungen aus Plastik waren Nicole Mommertz-Ehlert schon lange ein Dorn im Auge. Der bewusste Umgang mit der Natur – da war das Elternhaus prägend. Bereits 1968 hatte der Vater Hans-Jürgen Mommertz ein Reformhaus in Arnsberg eröffnet, in dem auch Nicole einst ihre Berufsausbildung absolvierte. Nach acht Jahren in Köln kam sie jedoch ins Sauerland zurück, hatte Fachberaterqualifikationen zu den Themen Ernährung, Diäten sowie Allergien im Gepäck und übernahm den Familienbetrieb. Fünf gut geschulte Mitarbeiter, darunter Ehemann Ralf Ehlert, stehen ihr heute zur Seite.

Reformhaus und Bioladen im frischen Look

Was bereits ihrem Vater am Herzen lag, setzte sie durch die Großstadt-Erfahrungen fort: Das allgemeine Reformhaus-Image von engen, müffelnden Lädchen sollte bei Mommertz keine Chance haben! „Durch den Umzug unseres Geschäftes hierher konnten wir unser Angebot großzügig erweitern und unseren Kunden ein in die Zeit passendes Einkaufserlebnis bieten“, so Mommertz-Ehlert. Und richtig: Die Präsentation der Waren wirkt modern, die Gänge bieten ausreichend Platz und das nach hinten immer breiter werdende Ladenlokal ist lichtdurchflutet und aufgeräumt.

Foto: S. Droste

„Beratung ist das A und O“

Ein älteres Paar braucht Beratung. Flohsamen hilft gegen Darmträgheit, haben Sie irgendwo gehört, aber wie soll man ihn anwenden? Die Verkäuferin ist ganz in ihrem Element, hat zwei gute Tipps für die Kunden und fragt nach den genauen Beschwerden, um abzuklären, welches der Produkte am Besten helfen müsste. „Beratung ist das A und O“, weiß die Chefin, „und da heben wir uns von Drogerieketten und Supermärkten stark ab.“

Kein Wunder: Die Kunden sind begeistert

Ähnlich sieht es auch eine Kundin, die wir im Kassenbereich nach dem Grund ihres Reformhausbesuches fragen. Es sprudelt aus ihr heraus: „Das Personal ist hier so freundlich! Und ich mag es, Obst nicht in der Großpackung zu kaufen, sondern nach Bedarf. Zudem schmeckt mir Bio einfach besser, beispielsweise der Käse.“ Der junge Mann hinter ihr erzählt, dass er als Veganer hier die größte Auswahl an guten Produkten hat. „Dieser Laden macht mein Leben definitiv einfacher“, lacht er.

Foto: S. Droste

Bio und Nachhaltiges, möglichst direkt aus der Region

„Vegetarier und Veganer sind tatsächlich eine unserer großen Zielgruppen“, erklärt Nicole Mommertz-Ehlert. „Zum Glück wird auch hier das Bio-Angebot immer größer. Wir legen zudem Wert auf regionale Produkte“. Aber auch der Kosmetik-Bereich kann sich sehen lassen. Von natürlichen Make-up-Produkten, biologischen Seifen oder plastikfreien Zahnbürsten ist alles vorhanden – und noch so viel mehr. Ausreichend gute Gründe, um beim nächsten Bummel durch Neheim im Reformhaus und Biomarkt Mommertz reinzuschnuppern.

Biomarkt & Reformhaus Mommertz

Mendener Str. 2

59755 Arnsberg-Neheim

02932 81983

www.reformhaus-mommertz.de