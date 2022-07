Gesunde Genussküche mit Eva Hennes

Jeder is(s)t anders

Liebe geht durch den Magen – und Gesundheit durch den Darm! Denn hier wird nicht nur entschieden, welche Nahrungsbestandteile vom Körper aufgenommen werden, sondern auch verschiedene Hormone produziert und ein Großteil der Abwehrzellen unseres Immunsystems gebildet. Ein Thema, das die ganzheitliche Ernährungsberaterin Eva Hennes aus Lennestadt-Saalhausen nun schon seit fast zwanzig Jahren begleitet:

Essen ist Herzenssache

Quelle: Eva Hennes

Schon früh wurde Eva Hennes darauf aufmerksam, wie wichtig eine vollwertige Ernährung für die eigene Gesundheit ist: „In meiner Jugend stellte ich fest, dass mein Körper mit Übelkeit und Kopfschmerzen auf chemische Zusätze in der Nahrung reagiert. Mein Interesse war geweckt und ich wollte mehr erfahren; also entschied ich mich für ein Studium der Ökotrophologie mit Schwerpunkt Ernährung“, erzählt sie.



Nach dem Studium in Münster war die gebürtige Meschederin an der Darmklinik in Exter tätig; dort baute sie die Ernährungsberatung auf und beschäftigte sich intensiver mit dem Größten der inneren Organe. Und auch, als sie ins Sauerland zurückkehrte und hauptberuflich Nahrungsergänzungsmittel entwickelte, ließ sie die Darm-Thematik nicht los. Sie bildete sich im Bereich der Ernährungstherapie immer weiter fort, beantragte im letzten Jahr das offizielle Zertifikat und machte sich als ganzheitliche Ernährungsberaterin selbstständig.



„Wenn schon eine Erkrankung vorliegt, erfolgt die Ernährungstherapie auf Empfehlung des Arztes. Doch auch präventiv kann man jede Menge tun! Eine Vielzahl von Krankheiten kann durch einen antientzündlichen Lebensstil verhindert werden; dazu gehören neben einer vollwertigen Ernährung, die auf überwiegend pflanzlich und gering verarbeitenden Lebensmitteln basiert, auch eine gute Schlafhygiene, viel Bewegung und eine gelingende Stressbewältigung“, erklärt Eva Hennes.



Daher bezieht sie in ihre Ernährungscoachings – die sowohl online als auch persönlich stattfinden können – in einer umfangreichen Anamnese auch die Tagesstruktur, die Gewohnheiten und das Lebensumfeld ganz individuell mit ein. Wie kaufe ich passend ein, was koche ich heute, ohne dass es zur Belastung wird, wie kann ich meine Mahlzeiten schon am Vorabend vorbereiten? Häufig können Kleinigkeiten schon einen großen Unterschied machen und zum Beispiel das klassische Sauerländer Frühstück ersetzt durch eine vollwertige Müsli-Bowl für den gewissen Aha-Effekt sorgen: Ein längeres Sättigungsgefühl, mehr Power und ein guter Geschmack – all das führt zu einer höheren Akzeptanz und der Bereitschaft, die Ernährungsweise auch langfristig umzustellen.

Kochen als Leidenschaft

Quelle: Eva Hennes

Doch was nutzt die beste Beratung, wenn es an der Umsetzung scheitert? Daher hat sich Eva Hennes bei der Einrichtung der eigenen Räumlichkeiten nicht für eine sterile Praxis, sondern für eine gut ausgestattete und einladende Küche entschieden: Nach umfangreichen Baumaßnahmen hat sie im Frühjahr ihre eigene Kochschule in der ehemaligen Weinhandlung Müller in Kirchhundem-Flape eröffnet.



Ihre Motivation beschreibt die Ernährungsberaterin so: „Mir ist wichtig zu zeigen, dass man, auch wenn man aufgrund einer möglichen Erkrankung vielleicht nicht alles gut verträgt, trotzdem schmackhaft kochen kann. Denn essen ist ja mehr als sich nur zu ernähren, zum Essen gehört immer auch Genuss dazu! Jeder meiner Kochkurse beginnt mit einer kleinen Leckerei zur Begrüßung, dann gebe ich einen kleinen Überblick über die Theorie, bevor wir gemeinsam alles vorbereiten und in einer gemütlichen Runde zusammen essen.“



Die Teilnehmenden lernen die geeigneten Lebensmittel und einige Basics kennen, die immer wieder neu miteinander kombinierbar sind; daneben bekommen sie pfiffige Rezepte an die Hand. Bei der Entwicklung der jeweiligen Gerichte legt Eva Hennes großen Wert darauf, dass sie zuhause ganz leicht nachgekocht werden können und ausschließlich aus vollwertigen Bestandteilen zusammengesetzt sind; daneben spielt auch der ökologische Aspekt eine Rolle. Viel saisonales Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, Kartoffeln und Hülsenfrüchte, in geringen Mengen auch Milchprodukte, Fleisch, Fisch und Eier bilden die Grundlage – industriell verarbeitete Lebensmittel stehen jedenfalls nicht auf dem Speiseplan!



Die Kurse dauern jeweils etwa vier Stunden und finden zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten statt: „Darmschonend kochen“, „antientzündliche Power“ und „Buddha Bowls“ sind einige der aktuellen Angebote, die Termine sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich auf der Internetseite www.ernaehrungscoaching-hennes.de.



Auch für Kinder und Jugendliche bietet Eva Hennes Kochkurse an. „Das Essverhalten von jungen Menschen lag mir schon immer am Herzen, daher habe ich bereits im Studium als Diplomarbeit ein Kinderkochbuch geschrieben. Für eine bewusste Ernährung ist man nie zu jung – oder zu alt –, denn der Weg zur Gesundheit führt nun einmal durch die Küche“, ist sich die Lennestädterin sicher.