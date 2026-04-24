Gesellschaftliches Wir-Gefühl in der Stadt Warstein fördern

Paul-Cramer-Stiftung unterstützt erneut ehrenamtliche Projekte und Aktionen

Die Paul-Cramer-Stiftung unterstützt jedes Jahr den ehrenamtlichen Einsatz von Vereinen und Initiativen. Sie wurde 1998 vom damaligen Inhaber der Warsteiner Brauerei, Albert Cramer, ins Leben gerufen. Der Stiftungsrat unter Vorsitz von Bürgermeister Maximilian Spinnrath hat nun über die Verwendung der in diesem Jahr zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 40.000 Euro entschieden. Insgesamt werden 41 Vereine und Institutionen gefördert.

Mit dem Anfangskapital in Höhe von vier Millionen D-Mark erwarb die Stiftung Ende der 1990er-Jahre Gebäude, die auf dem freien Wohnungsmarkt vermietet werden. Die daraus erzielten Einnahmen werden gemäß der Stiftungssatzung zur Förderung von Kultur – insbesondere des Heimatgedankens –, der Jugend- und Altenhilfe, des Wohlfahrtswesens sowie des Sports im Stadtgebiet eingesetzt. Projektvorschläge können bis Anfang Dezember eines jeden Jahres bei der Stadt Warstein eingereicht werden; zu Beginn des Folgejahres entscheidet der Stiftungsbeirat über die Vergabe der Fördermittel.

„Mit einem gesellschaftlichen Wir-Gefühl lässt sich viel erreichen – das zeigen die ehrenamtlich tätigen Vereine und Initiativen jeden Tag. Umso mehr freuen wir uns, auch in diesem Jahr die ebenso vielfältigen wie ideenreichen Aktionen und Projekte der Ehrenamtlichen unterstützen zu können. Sie machen unsere Stadt lebenswert“, betonen Bürgermeister Maximilian Spinnrath und Catharina Cramer, Inhaberin der Warsteiner Brauerei und Mitglied des Stiftungsrats, gemeinsam.

In diesem Jahr erhalten insgesamt 41 Einrichtungen und Vereine aus den Bereichen Schützenwesen, Heimatkunde, Sport, Karneval, Gesundheitswesen, Kinderbetreuung und Kultur eine Förderung. Die Antragstellerinnen und Antragsteller werden in Kürze über das Ergebnis informiert.