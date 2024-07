Geschichten vom guten Leben für alle

Kirchhundem-Kohlhagen. Am Samstag, den 20. Juli ist Dr. Constantin Gröhn, wissenschaftlicher Referent für Theologie und Wirtschaftsethik in der evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland zu Gast im Spirituellen Sommer. Im Geistlichen Zentrum Kohlhagen stellt er um 19.00 Uhr das Konzept „Paradising“ in einem Vortrag mit anschließendem Gespräch vor: „Ein anderer Umgang mit der Erde, als der, den wir derzeit leben, ist möglich und umsetzbar,“ so der Theologe. „Dafür brauchen wir neue Geschichten, die davon erzählen, wohin wir wollen, die vom Paradies erzählen, vom guten Leben für alle. Paradiese sind schon da, Paradiese entstehen, Paradiese müssen wir schützen.“ Um 14.00 Uhr besteht die Möglichkeit in einem Performance-Workshop selbst kreativ zu werden. Die Teilnehmenden sind eingeladen, das Paradies in der unmittelbaren Umgebung zu reflektieren und zu entdecken. In einem kreativen Prozess entstehen neue Gedanken zum Thema Paradies und zu unserem Verhältnis zu unserer natürlichen und kulturell gestalteten Umgebung. Die beiden Veranstaltungen sind kostenlos und können unabhängig voneinander besucht werden. Unterstützt werden die Angebote von der Sparkasse Attendorn Lennestadt Kirchhundem und der Katholischen Erwachsenen- und Familienbildung Südwestfalen. Interessierte werden gebeten, sich bis zum 18. Juli anzumelden: Netzwerk Wege zum Leben, info@wege-zum-leben.com oder 02972 974017.

Himmel und Erde. Spiritueller Sommer 2024

05.06. bis 01.09.2024 in ganz Südwestfalen

220 Angebote für eine zeitgemäße Spiritualität im Hochsauerlandkreis, im Märkischen Kreis und den Kreisen Olpe, Siegen-Wittgenstein und Soest.





Netzwerk „Wege zum Leben. In Südwestfalen."

