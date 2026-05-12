Geschichte und Flora entlang des Kupferhammerpfades

Die zu entdeckende reichhaltige Flora links und rechts des Pfades sorgt für wohliges Staunen. An jedem Stopp erzählen die Referenten Paul Köhler und Klaus-Peter Lange die geschichtlichen Hintergründe und gesellschaftlichen Begebenheiten des Ortes. Auch die blühende Flora entlang des Pfades wird fachkundig erläutert.

Der ca. 1,5 Kilometer lange Rundweg führt entlang der Stationen:

• Ensemble Haus Kupferhammer (Museum und Wirtschaftsgebäude)

• Teiche, Wäster und wilder Garten hinter dem Innenhof

• Bergenthalpark

• Wästerbiotop/Kupferhammersportplatz

• Mühle Lattrich/Anglerheim/Betriebshof/Kläranlage

• LWL-Park mit Treisekapelle

• Bahnhof Warstein in Suttrop

• Wästerwehr/Franz-Hegemann-Straße.



Weitere Informationen und Anmeldung für den Kurs „261-12215 – Kupferhammerpfad Warstein“ über die Homepage der VHS www.vhs-lippstadt.de, per Mail an vhs@lippstadt.de oder Telefon 02941 2895-0.