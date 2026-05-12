Magazin für die Sauerländer Lebensart

Geschichte und Flora entlang des Kupferhammerpfades

Der „Kupferhammerpfad“ bindet das Museum und Zentrum für Kultur „Haus Kupferhammer“ in Warstein in seine Nachbarschaft ein. Es schafft informative Zugänge zu eher unbeachteten Sehens- und Merkwürdigkeiten im Umfeld des historischen Ensembles. Die VHS Lippstadt bietet dazu einen Kurs „Kupferhammerpfad Warstein“ an, und zwar am Samstag, 30. Mai, 14 Uhr.

12. Mai 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: VHS-Lippstadt

Die zu entdeckende reichhaltige Flora links und rechts des Pfades sorgt für wohliges Staunen. An jedem Stopp erzählen die Referenten Paul Köhler und Klaus-Peter Lange die geschichtlichen Hintergründe und gesellschaftlichen Begebenheiten des Ortes. Auch die blühende Flora entlang des Pfades wird fachkundig erläutert.

Der ca. 1,5 Kilometer lange Rundweg führt entlang der Stationen:
• Ensemble Haus Kupferhammer (Museum und Wirtschaftsgebäude)
• Teiche, Wäster und wilder Garten hinter dem Innenhof
• Bergenthalpark
• Wästerbiotop/Kupferhammersportplatz
• Mühle Lattrich/Anglerheim/Betriebshof/Kläranlage
• LWL-Park mit Treisekapelle
• Bahnhof Warstein in Suttrop
• Wästerwehr/Franz-Hegemann-Straße.

Weitere Informationen und Anmeldung für den Kurs „261-12215 – Kupferhammerpfad Warstein“ über die Homepage der VHS www.vhs-lippstadt.de, per Mail an vhs@lippstadt.de oder Telefon 02941 2895-0.

Bild von WOLL Online-Redaktion

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