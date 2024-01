Gesang in die Wiege gelegt

Sie fühlte sich als Kind schon dazu berufen, auf der Bühne zu stehen und den Applaus des Publikums als die schönste Gage zu genießen. Daran hat sich auch in einem halben Jahrhundert nichts geändert. Die Stimme aus dem Sauerland ist in ihrer Heimat längst zu einer Ikone geworden und hat im ganzen deutschsprachigen Raum ihre treuen Fans. Ein erster nennenswerter Achtungserfolg gelang der damals jungen Sängerin Heidi Hedtmann mit dem Titel „Tief im schönen Sauerland“, eine Liebeserklärung an ihre Heimat und ein Lied, das die Zeit überdauerte und auch heute noch immer wieder von den Sendern gespielt wird. Und danach startete Heidi durch, präsentierte immer wieder wunderbare neue Lieder und bewies ihr Können bis hin zur „Jodlerin aus dem Sauerland“ mit gleich mehreren Jodlern, die ihr eigens von ihrem Autorenteam auf den Leib geschrieben worden sind. Mit „Es war am Brandenburger Tor“ besingt sie liebevoll den Mauerfall in einer Zweierbeziehung, siegte beim Bund Westfälischer Karneval, war mit Stimmungstiteln wie „Party bis zum Morgen“ auf verschiedenen Samplern vertreten und hatte Fernsehauftritte in „Lustige Musikanten“ (ZDF), „Alles Gute“ (MDR) u.a.

Heidi Hedtmann: 55 Bühnenjahre

Ihre schönsten und erfolgreichsten Lieder, bis hin zu ihrem ganz aktuellen Lied „Goldenes Alter“ finden ihre Fans auf dem nun erschienenen Jubiläums-Album und werden für neue Fans sorgen! Ihr erster Auftritt war mit drei Jahren am Karnevalssamstag 1969!!! Heidi steht somit nun seit 55 Jahren auf der Bühne und präsentiert zu diesem Anlass ein „Best-of-Album“ mit 21 Liedern. „Eine wichtige Rolle in meiner musikalischen Laufbahn spielte das Autorenteam Heinz-E. Klockhaus und Theo Bachschmid, das mir immer wieder Titel maßgeschneidert hat,“ sagt Heidi Hedtmann. Mit ihrem großen Repertoire vom Stimmungstitel bis zum besinnlichen Lied und zur Ballade ist Heidi zu einer Botschafterin anspruchsvoller deutscher Musik geworden. Und wenn sie heute sagt: „Ich denke noch nicht ans Aufhören,“ dann macht Heidi Hedtmann damit vielen Fans und Freunden eine große Freude. – Alles Gute, liebe Heidi!!!