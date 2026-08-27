Gesamtes Historisches Ensemble Stütings Mühle in Belecke beim „Tag des offenen Denkmals“

Kultur- und Heimatverein Badulikum nimmt am 13. September 2026 wieder teil



Die Geschichte des „Historischen Ensembles Stütings Mühle“ in Belecke reicht weit bis ins Spätmittelalter zurück. Bereits in einer Urkunde aus dem Jahre 1307 wird eine bei der damaligen Stadt Belecke gelegene Mühle erwähnt und die entsprechenden Mahlrechte vom Kölner Erzbischof als damaligem Landesherrn verliehen. Seit über 40 Jahren wurden und werden einzelne Gebäudeteile immer wieder restauriert und modernisiert. Vor knapp 5 Jahren wurde ein multimediales Informationszentrum eingerichtet und der Stollenbunker aus der Zeit des 2. Weltkrieges vom Kultur- und Heimatverein Badulikum e. V. (KuH) in ehrenamtlicher Arbeit wieder erschlossen.



Mit kostenfreien Führungen können der Stollenbunker und das Denkmal „Kleiner Speicher“ am Sonntag, den 13. September 2026, im Rahmen des von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz bundesweit durchgeführten „Tages des offenen Denkmals“ besichtigt werden. Gleichfalls werden das Sägen und die Art der Stromerzeugung – beides ökologisch wertvoll mithilfe von Wasserkraft – vorgeführt und erläutert. Die Veranstaltungen bzw. Vorführungen können in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr besucht werden. KuH-Vorsitzender Martin Mühlenschulte lädt alle Gäste aus nah und fern herzlich ein: „Kommen Sie zu uns zum Historischen Ensemble Stütings Mühle und gewinnen dort interessante Einblicke in die für das Sauerland beispielgebende Geschichte sowie in den in Belecke engagiert gelebten Denkmalschutz!“ Vorab-Informationen können im Internet eingeholt werden unter www.stuetings-muehle.de.



