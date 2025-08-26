German Cycling MTB-Bundesliga-Finale 2025 in Winterberg

In spannenden Rennen auf der kraftfordernden und technisch anspruchsvollen Naturstrecke im Trailpark Winterberg (Nordrhein-Westfalen) wurden am Sonntag die Tages- und Gesamtsieger der German Cycling Mountainbike Bundesliga 2025 gesucht. Der Tagessieg bei den Männern ging an den ehemaligen belgischen Meister und Vorjahressieger Jens Schuermans (Giant Offroad Factory Team), der das Rennen im Hochsauerland nach einer heftigen Erkältung im Juli als letzte Vorbereitung für den anstehenden Rennblock mit Weltcups in Frankreich und der Schweiz sowie dazwischen den Weltmeisterschaften im Wallis nutzte. Er konnte sich gegen Ende des Rennens von seinem starken Landsmann Arne Janssens absetzen und letztlich nach 1:24:31 Stunden einen souveränen Sieg einfahren: „Ich bin sehr glücklich, das Rennen hier gewonnen zu haben“, sagte der 32-Jährige freudestrahlend im Ziel. 1:39 Minuten später erreichte mit Jonas King (Singer KTM) als Dritter der beste Deutsche das Ziel am Poppenberg. „Von 26 auf 3 vorgefahren – das ist natürlich optimal“, fasste der 20-jährige Schwarzwälder sein Rennen zusammen, das fast mit einem Sturz beim Start des über 100 Mann starken Feldes geendet hätte: „Ich habe beim Start ausgeklickt – und viele sind an mir vorbeigezogen.“ Gesamtsieger der Männer wurde der Allgäuer Tobias König (23) vom MSC Wiesenbach, dem Veranstalter des Auftaktrennens in Obergessertshausen. Der junge Sportler war ambitioniert gestartet und hatte das Rennen über die Hügel des Rothaargebirges zunächst angeführt. „Doch in der vierten der sieben Runden musste ich dafür büßen“, sagt er etwas enttäuscht im Ziel. Trotzdem zeigte er sich zufrieden mit seinem vierten Platz, sieben Sekunden hinter King, der ihn in der letzten Runde noch überholte. Platz 2 in der Gesamtwertung ging an Niklas Franz (Stop&Go Marderabwehr), den dritten Platz teilten sich punktgleich Luca Schwarzbauer (Canyon CLLCTV) und der Niederländer Tom Schellekens (KMC Ridley), die mit ihren Siegen in der Elite und U23 (Schellekens) beim HC-Rennen in Heubach so viele Punkte gesammelt hatten, dass es für einen Platz auf dem Gesamtwertungspodium reichte. Der Sieg in der U23-Klasse ging an Niklas Franz.

Quelle: Armin M. Küstenbrück



Soloritt mit deutlichem Vorsprung

Das Rennen der Frauen war geprägt vom Soloritt von Lia Schrievers (KMC Ridley), die bereits nach der ersten halben Runde einen deutlichen Vorsprung hatte. Selbst erfahrene Weltcup-Fahrerinnen wie ihre niederländische Teamkollegin Lotte Koopmans konnten ihr nicht folgen. Nach 1:14:18 h überquerte Schrievers die Ziellinie am Fuße des Trailparks – souveräne 2:13 Minuten vor der Niederländerin Femke Mossinkoff (Visker) und der erst 19-jährigen Elite- und U23-Gesamtsiegerin Lina Huber (Stop&Go Marderabwehr), die zwei Tage zuvor in Passau noch Deutsche Vizemeisterin im Eliminator geworden war: „Ich habe heute mein Bestes gegeben“, so Schrievers: „Es war wichtig, nach der längeren Sommerpause wieder in den Rennmodus zu kommen.“ Für eine wirklich Standortbestimmung habe das Rennen in Winterberg aber nicht gereicht, dazu seien zu wenig Fahrerinnen aus dem Weltcup-Zirkus am Start gewesen. Allerdings zeigte Schrievers auch Verständnis für ihre Kolleginnen: „Wir haben dieses Jahr zehn Weltcups, davon vier in Übersee, dazu Europa- und Weltmeisterschaften – da bleibt eigentlich keine Zeit für die anderen Rennen.“ So musste sie auf Obergessertshausen und Gedern wegen der Weltcups verzichten, beim Rennen in Heubach war sie krank: „Deswegen war Winterberg mein einziges Bundesliga-Rennen in diesem Jahr. Dabei ist es schon cool, Bundesliga-Rennen zu fahren.“ Lina Huber zeigte sich derweil in ihrem ersten U23-Jahr höchst zufrieden mit ihrem Sieg in der Gesamtwertung: „Am Anfang vom Jahr hätte ich niemals gedacht, das erreichen zu können“, strahlte sie im Ziel. Mit einem richtig guten Gefühl reise sie nun zum Weltcup nach Les Gets (Frankreich) am nächsten Wochenende an.

Quelle: Armin M. Küstenbrück

Tages- und Gesamtsieg bei den Juniorinnen

Klar wie der heutige Tagessieg ging auch der Gesamtsieg bei den Juniorinnen an Adina Daubner vom Singer KTM Racing Team. Nach vier Runden und 1:02:43 h siegte sie mit einem Vorsprung 1:15 Minuten vor Patricia Hafer (Stevens MTB Racing) und deren Teamkollegin Leni Burger (+1:45 min). Bei den Junioren stand der Gesamtsieger Max Ebrecht (Bulls Junior Team) schon vor dem Rennen fast fest, doch mit seinem Tagessieg bewies der 18-jährige Deutsche Meister wenige Wochen vor der Weltmeisterschaft in Crans Montana (Schweiz) seine ausgezeichnete Form. Platz 2 und 3 in der Tageswertung gingen an zwei niederländische Fahrer vom Cube Next Generation Team: mit exakt einer Minute Rückstand belegte Daan Bakelaar den zweiten Platz, nachdem er lange Zeit mit Ebrecht ein einsames Spitzenduo gebildet hatte, den Münchner aber am Anstieg in der dritten von fünf Runden ziehen lassen musste. Platz 3 belegte Cas Timmermans mit einem Rückstand von weiteren 58 Sekunden. Marlon Rieß vom Cycling Per4mance Team wurde als Fünfter zweitbester Deutsche und belegte auch Platz 2 in der Gesamtwertung. Platz 3 Overall belegte Bruno Krauss vom RBW Bikeshop Freiburg.

Quelle: Armin M. Küstenbrück



Sowohl Veranstalter als auch German Cycling zeigten sich hochzufrieden mit dem Finallauf der German Cycling Mountainbike Bundesliga: „Wir haben von den Fahrern nur positives Feedback zur Strecke bekommen“, freute sich vom Ralf Müller vom veranstaltenden Mountainbikeclub Cross Country Cycling Club Winterberg: „Der Zuspruch aus den Belgien und Niederlanden freut uns natürlich besonders. Auch wenn die ganze großen Namen fehlten: die Sportler lieferten den Zuschauern großartige Wettkämpfe und hatten so die Chance, sich zu präsentieren.“ Auch Dieter Pfänder, Cross-Country-Beauftragter von German Cycling und damit Chef der Bundesliga, konnte auf eine erfolgreiche Rennserie zurückblicken, auch wenn mit Saalhausen ein Rennen der Schweinepest zum Opfer viel: „Wir hatten in 2025 vier spannende Veranstaltungen, jede mit ihrem eigenen unverwechselbaren Charakter. Ich danke allen Veranstaltern und Sponsoren, die das möglich gemacht haben, und gratuliere allen Sportlerinnen und Sportlern zu den Erfolgen!“