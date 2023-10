Genossenschaftsgedanke im Zentrum des Einführungsseminars

Volksbank-Azubis: Berufsstart aus „Pole-Position“

Ausbildungsstart bei der Volksbank Sauerland: 13 junge Leute haben in diesen Tagen mit Erfolg die ersten Schritte in das Berufsleben zurückgelegt. Auf Einladung der Volksbank Sauerland absolvierten sie in der ersten Arbeitswoche ein von Ausbildungsleiterin Katharina Karaoglani organisiertes institutsübergreifendes Einführungsseminar.



Neben dem gegenseitigen Kennenlernen ging es darum, sich auf den Bankalltag und den ersten Mitglieder- und Kundenkontakt vorzubereiten. Außerdem erhielten die zwölf angehenden Bankkaufleute und ein Immobilienkaufmann Einblicke in die Aufgabenfelder einer Bank. Übungen zur Teambildung und die Vermittlung des Genossenschaftsgedankens waren die zentralen Anliegen des mehrtägigen Seminars. Ab heute startet für alle der wohnortnahe Einsatz in den Beratungszentren und Filialen der Volksbank.



Vor den jungen Bankern liegt jetzt eine zweieinhalbjährige Ausbildung. Im Verlauf dieser Zeit werden sie nicht nur die verschiedenen Facetten des Bankgeschäfts kennenlernen, sondern auch interessante Einblicke in die Welt der Wirtschaft insgesamt bekommen. Vor diesem Hintergrund gratulierte Personal-Vorstand Michael Reitz den jüngsten Mitarbeitern seines Hauses zur getroffenen Berufswahl: „Sie haben sich“, so Reitz, „für einen Beruf mit Zukunft entschieden, der Ihnen viel Wissen vermittelt und interessante Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Damit starten sie ihr Berufsleben sozusagen aus der ‚Pole-Position’ heraus.“ Des Weiteren sah Reitz im Ausbildungsstart einen willkommenen Anlass für ein positives Signal in Richtung Mitglieder, Kunden und Öffentlichkeit. Der Vorstand: „Unser Engagement im Ausbildungssektor ist immer auch eine Investition in die Zukunft. Damit zeigen wir, dass wir mit Optimismus in die Zukunft schauen.“