Genossenschaft aktueller denn je

Der 1. Vorsitzende Stefan Belke aus Winkhausen und Prokurist Ingo Brunert berichteten den Unternehmern über die vielfältigen Geschäftsbereiche der Genossenschaft. Belke erklärte, dass es ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass alle Raiffeisen Organisationen Eins seien. Der Gedanke ist nicht verkehrt, denn alle Genossenschaften verbindet der Name Raiffeisen und viele Aspekte im täglichen Handeln, jedoch sind alle Genossenschaften regional organisiert. Zur Raiffeisen Sauerland Hellweg-Lippe eG gehören 18 Standorte in 8 Landkreisen und 240 Mitarbeiter. Neben dem stationären Handel, welcher vielen Teilnehmern bekannt war, überraschten Ingo Brunert und Stefan Belke mit der breiten Aufstellung der Genossenschaft. In Hamm und Werl produziert die Raiffeisen Sauerland Hellweg-Lippe eG eigenes Mischfutter aus der Region. Außerdem werden die Landwirte mit Saatgut und Düngemitteln versorgt.

Die Genossenschaft kann mehr

Auch im Bereich Energieversorgung ist die Raiffeisen Sauerland Hellweg-Lippe eG mit 13 Tankstellen und dem Handel von Heizöl und Pellets aktiv. Prokurist Ingo Brunert berichtete den anwesenden Unternehmern von den zukünftigen Herausforderungen der Energiewende und den politischen Beschlüssen. „Die Digitalisierung macht auch vor der Agrarwirtschaft nicht Halt, deshalb haben wir die SHL-App entwickeln lassen. Hier können unsere Kunden rund um die Uhr Futter bestellen, Rechnungen und Lieferscheine einsehen und werden über aktuelle Angebote informiert. Außerdem unterstützen wir unsere Kunden bei der Dokumentation der Düngemittel und reduzieren mit diesem digitalen Service den Bürokratieaufwand der Landwirte“ so Prokurist Ingo Brunert. Der erste Vorsitzende Stefan Belke ergänzt: „Die Genossenschaft ist nicht antiquiert, ganz im Gegenteil, sie ist aktueller denn je“. Mit einem jährlichen Umsatz von ca. 175 Millionen Euro, welcher zu 70% in den Sparten Futtermittel und Energie erwirtschaftet wird, sowie einer Eigenkapitalquote von 58% ist die Raiffeisen Sauerland Hellweg-Lippe eG für die Zukunft gut aufgestellt.

175 Millionen Umsatz, 240 Beschäftigte und 58 % Eigenkapitalqoute

„Mit den Unternehmerforen fördert SUZ die Vernetzung und das gegenseitige Kennenlernen der Schmallenberger Unternehmen untereinander, um durch Kooperationen den Wirtschaftsstandort Schmallenberg zu stärken. Durch Einblicke in Unternehmen, das Erläutern von Unternehmensprozessen und den Erfahrungsaustausch zu speziellen Themen werden neue Impulse gesetzt und Wissen am Standort weitergegeben“, so der 1. Vorsitzende Heinz-Josef Harnacke.

Das 18. SUZ-Unternehmerforum endete mit einem gemeinsamen Austausch der anwesenden Unternehmer, Stefan Belke serviert dabei seinen Rohmilchkäse aus eigener Herstellung.