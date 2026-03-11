Generationswechsel in der Kur-Apotheke Winterberg

Nach über drei Jahrzehnten übergibt Jens Asmus die Kur-Apotheke Winterberg in neue Hände. Seine Nachfolgerin Iris Kewekordes übernimmt die traditionsreiche Apotheke und will das erfolgreiche Konzept fortführen. Bürgermeister Michael Beckmann und Christine Schulte von der Wirtschaftsförderung gratulierten beiden zum erfolgreichen Betriebsübergabe und würdigten die Bedeutung der Apotheke für die medizinische Versorgung in Winterberg.

Mehr als drei Jahrzehnte im Dienst der Gesundheit

Über 30 Jahre prägte Jens Asmus die Kur-Apotheke Winterberg und machte sie zu einer festen Anlaufstelle für die medizinische Versorgung in der Stadt. Über drei Jahrzehnte lang stand er seinen Kunden mit fachkundigem Rat zur Seite und baute die Apotheke zu einem verlässlichen Partner für Bürger, Gäste und Ärzte aus. Neben der pharmazeutischen Beratung engagierte sich Asmus auch darüber hinaus für das Gemeinwohl in Winterberg.

„Jens Asmus hat mit seinem Engagement und seiner Fachkompetenz mehr geleistet als nur die Versorgung mit Medikamenten sicherzustellen. Er war und ist ein wichtiger Teil unseres Gesundheitsnetzwerks und hat über Jahrzehnte das Vertrauen der Menschen gewonnen“, betont Bürgermeister Michael Beckmann.

Nahtloser Übergang gesichert

Mit Iris Kewekordes übernimmt eine erfahrene Apothekerin die Kur-Apotheke. Sie will das bewährte Konzept fortführen und die Apotheke erfolgreich in die Zukunft führen. Die nahtlose Übergabe sichert die medizinische Versorgung in Winterberg und gibt Kunden wie Mitarbeitern Planungssicherheit.

„Wir freuen uns sehr, dass mit Iris Kewekordes eine engagierte Nachfolgerin gefunden wurde, die die Tradition der Kur-Apotheke weiterführt und gleichzeitig neue Impulse setzen wird. Solche erfolgreichen Betriebsübergaben sind wichtig für unseren Wirtschaftsstandort und zeigen, dass Winterberg auch für Unternehmensnachfolgen attraktiv ist“, erklärt Christine Schulte von der Wirtschaftsförderung.

Bedeutung für den Standort

Die Kur-Apotheke ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil der medizinischen Infrastruktur, sondern auch ein Wirtschaftsfaktor für die Stadt. Sie sichert Arbeitsplätze und trägt zur Attraktivität Winterbergs als Wohn- und Tourismusstandort bei. Michael Beckmann und Christine Schulte würdigten beim Gratulationsbesuch die Leistung beider Apotheker und wünschten Iris Kewekordes viel Erfolg für die Zukunft.

Jens Asmus blickt auf eine erfüllte berufliche Zeit zurück und verabschiedet sich mit dem guten Gefühl, seine Apotheke in kompetente Hände zu übergeben.