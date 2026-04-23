Generationenwechsel: Tobias Richter folgt auf Heinz-Josef Harnacke

Foto: Der alte und neue Vorstand von SUZ Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V.

Bei der jetzt stattgefundenen Mitgliederversammlung von Schmallenberg Unternehmen Zukunft ist Tobias Richter einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Gleichzeitig verabschiedeten die SUZ-Mitglieder nach 17 Jahren Heinz-Josef Harnacke als Vorsitzenden. Harnacke hatte bereits vor vier Jahren erklärt, bei der nächsten Wahlperiode nicht wieder zur Wahl zur Verfügung zu stehen. Mehr als 50 Mitglieder nahmen an der Jahreshauptversammlung im Hotel Deimann teil.

Ins Ehrenamt gelockt

2009 hatte Heinz-Josef Harnacke den Vorsitz des damals noch jungen Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. übernommen. Das geschah in einer Umbruchphase des Vereins. Für den Vorsitz angesprochen worden war er seinerzeit von seinem damaligen Chef Franz-Josef Feldhaus mit dem Argument, das wohl jeder kennt, der schon einmal in ein Ehrenamt gelockt wurde: „Du hast nicht viel Arbeit mit diesem Verein.“ Harnacke: „Was ich damals nicht ahnte: Es würden 17 sehr arbeitsreiche, sehr erfüllende und sehr bereichernde Jahre werden. Weit mehr als ein Ehrenamt – eine Herzensangelegenheit.“

Die Bilanz von 17 Jahren Einsatz kann sich blicken lassen: Waren es zu Beginn von Harnackes Vorsitz, ein Jahr nach der Gründung des Vereins, noch 117 Mitglieder, so zählt der Verein heute mehr als 200 Mitglieder und ist stabil und mit einem starken Team aufgestellt. SUZ ist Ansprechpartner, wenn es um die Weiterentwicklung und das Marketing des Wirtschaftsstandortes, Unternehmenskontakte, Ansiedlungen oder Gründungen, berufliche Perspektiven, Förderungen oder auch das Fachkräftemarketing geht.

Von 117 auf 200 Mitglieder angewachsen

In seiner Abschiedsrede ließ der scheidende SUZ-Vorsitzende noch einmal einige Projekte, Impulse, Veranstaltungen und Aktivitäten von SUZ, nicht zuletzt aber auch die vielen menschlichen Begegnungen im Laufe der Jahre Revue passieren. Ausdrücklich dankte er dem Team der SUZ-Geschäftsstelle für die Unterstützung, allen voran Uta Kewes, die bereits seit 15 Jahren das stille Rückgrat der Geschäftsstelle ist. Besonders ans Herz legte er den SUZ-Mitgliedern auch noch die Personen, die seit vielen Jahren immer an der Seite des Vereins und des Vorstandes standen bzw. stehen, so Andreas Ermecke als Vertreter der Volksbank Sauerland eG und Peter Vogt als Vertreter der Sparkasse Mitten im Sauerland, Meinolf Hesse als langjähriger Stellvertretender Vorsitzender, Markus Schrichten, der sich zunächst im Vorstand und später im Beirat engagierte sowie Bernd Lepping und Hans-Georg Bette, beide ebenfalls von Beginn an im Beirat von SUZ. Den SUZ-Mitgliedern dankte Harnacke für das über die 17 Jahre entgegengebrachte Vertrauen. Er freue sich, so Harnacke, den Staffelstab nun weiterzugeben. „Schmallenberg Unternehmen Zukunft ist angesichts der aktuellen Wirtschaftskrisen so wichtig wie noch nie. Unsere Region steht vor spannenden Herausforderungen: der digitale Wandel, die Fachkräftesicherung, die nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, die Veränderungen im Arbeitsmarkt. Diese Themen brauchen genau den Geist, den dieser Verein verkörpert: Mut, Gemeinschaft und den Willen, Dinge anzupacken, Schmallenberg hat es verdient, dass die heimischen Unternehmen weiterhin zusammenwachsen, zusammenhalten und Zukunft gestalten“, so Harnacke.

Quelle: SUZ Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. Vorstands- und Beiratswahlen

Engagement und Serviceangebot

Im Jahresbericht der SUZ-Geschäftsstelle wurde einmal mehr deutlich, wie umfangreich das Engagement und Serviceangebot von SUZ und wie breit die Vernetzung ist, die der Verein bietet. Neben den Unternehmensforen, der Ausbildungsmesse, dem Neujahrsempfang „Auf ein Bier“, Neubürger- und Unternehmerinnenstammtischen sowie weiteren Netzwerkveranstaltungen zählte das Wirtschaftsgespräch mit Prof. Karl-Rudolf Korte und Christopher Dröge zu den Veranstaltungshighlights im Berichtsjahr. Zahlreiche Unternehmensgespräche, der Tag der Offenen Tür im Gewerbepark Hochsauerland, Beratungen in Bezug auf Förderungen oder Gewerbeflächen, ebenso Schulbesuche, Gründer- und Informationsveranstaltungen für Unternehmer finden sich zusammengefasst unter weiteren Aufgabenfeldern wie dem Unternehmensservice, dem Standortmarketing, dem Fachkräfteservice oder der Bestandpflege von SUZ.

Zusätzlich zu diesem Jahresbericht erfuhren die SUZ-Mitglieder an diesem Abend auch die neuesten Entwicklungen im Bereich der Fördermöglichkeiten für Unternehmen, denn SUZ hatte Stefan Brunswieck, Referent im Bereich Starthilfe und Unternehmensförderung bei der IHK Arnsberg Hellweg-Sauerland zu einem Informationsvortrag eingeladen. Er gab einen aktuellen Überblick über die neue GRW-Förderung und weitere Vergünstigungen für investitionsinteressierte Unternehmen.

Fördermöglichkeiten für Unternehmen

Bei den Wahlen wurden alle Kandidaten einstimmig gewählt. Der neue SUZ-Vorsitzende Tobias Richter, Geschäftsführer der Richter Elektronik GmbH aus Schmallenberg, war bislang bereits Mitglied im Vorstand von SUZ. Er hob in seiner Antrittsrede die Bedeutung und die Aktivitäten von SUZ für den Schmallenberger Wirtschaftsstandort hervor und lud alle wirtschaftlichen Interessengruppen in Schmallenberg zum Austausch ein. Seine Ziele: den Austausch pflegen, Synergien aufdecken, Probleme und Lösungen teilen, pragmatisch und gegenseitig Unterstützung leisten, durch Zusammenhalt und Gemeinsamkeit den Standort stärken.

Quelle: SUZ Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. Informative Vortrag von Stefan Brunswieck – Förderexperte der IHK

Als Vorstandsmitglied bestätigt wurde Dr. Nicholas Richter, Falke KGaA. Neu in den Vorstand gewählt wurde Stefan Ax, Fliesen Kalisch GmbH. Er war bisher bereits einige Jahre im Beirat von SUZ aktiv. Seitens der Volksbank Sauerland eG neu in den Vorstand entsandt wird künftig Marco Gerke. Das gab Andreas Ermecke als langjähriges Vorstandsmitglied bekannt, der sich mit der Entsendung Marco Gerkes aus dem Vorstand von SUZ zurückzieht.

Vorstand und Beirat neu gewählt

Auch im Beirat standen personelle Veränderungen an. Neu in den Beirat gewählt wurden Raphael Becker, bepro solutions GmbH, Theresa Gödde, Autohaus Gödde GmbH, sowie Dominik Meiller, Meiller GmbH und Co. KG. Sie lösen damit die langjährigen Beiratsmitglieder Bernd Lepping, Bernd Lepping Beteiligungsgesellschaft mbH, Markus Schrichten, Schrichten GmbH, und Christine Balkenhol, KompetenzSchmiede Sauerland, ab, die alle drei nicht wieder kandidierten. Außerdem folgt Ralf Segref, Pressmind Applications GmbH, dem vom Beirat in den Vorstand gewechselten Stefan Ax in den Beirat nach.

Quelle: SUZ Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. Bürgermeister Johannes Trippe dankt Heinz-Josef Harnacke für 17 Jahre Engagement als SUZ-Vorsitzender

Bürgermeister Johannes Trippe dankte zum Abschluss in Namen der SUZ-Mitglieder Heinz-Josef Harnacke für seine langjährige Arbeit und würdigte sein Engagement in einem nicht immer einfachen Umfeld. Harnacke habe SUZ vor 17 Jahren in schwierigem Fahrwasser übernommen und es in gutes Fahrwasser gelenkt. Er habe sich immer für die gewerbliche Wirtschaft in Schmallenberg und für die Imagebildung des Standortes als Stadt der Familienunternehmen stark gemacht. Trippe stellte noch einmal die verschiedenen Projekte heraus, die Heinz-Josef-Harnacke als Vorsitzender wesentlich vorangetrieben hatte, darunter die Breitbandanbindung im Gewerbegebiet Lake oder die Gründung der Pflegeschule in Bad Fredeburg, die Rückkehrerinitiative GreenCard Schmallenberg oder die vielen SUZ-Aktivitäten im Bereich des Ausbildungsmarketings.

Mitglieder, Vorstand, Beirat und Team von SUZ dankten Heinz-Josef Harnacke mit Applaus, Blumen und Erinnerungsgeschenken an SUZ, und beim abschließenden informellen Get together gab es noch längere Gespräche und interessante Geschichten aus 17 Jahren SUZ zu berichten.