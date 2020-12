Generationenwechsel: Nachwuchs- und Jugendarbeit im Schützenwesen

Susanne Oschecker gibt im Warsteiner Schützenpodcast Einblicke

Neue Folge: Die Warsteiner Brauerei und Jonas Leineweber von der Universität Paderborn veröffentlichen heute die fünfte Ausgabe ihres Schützenpodcasts. Leineweber spricht mit Susanne Oschecker vom Bund der St. Sebastianus Schützenjugend (BdSJ) Paderborn über Herausforderungen und Potenziale der Nachwuchs- und Jugendarbeit im Schützenwesen. Den Podcast gibt’s gratis zum Anhören auf Spotify, Soundcloud und iTunes.

In der 5. Folge des Podcasts „Tradition im Wandel“ eröffnet die Warsteiner Brauerei in Kooperation mit Jonas Leineweber von der Universität Paderborn das zweite Schwerpunktthema der diesjährigen Warsteiner Schützenkonferenz „Nachwuchs und Jugendarbeit im Schützenwesen“. Im Gespräch mit Susanne Oschecker, Bildungsreferentin des BdSJ Paderborn, geht es um die neue Generation im Brauchtum. Oschecker ist eine der wenigen, die hauptamtlich im Schützenwesen tätig ist. Das macht ihre Perspektive besonders. Als Bildungsreferentin gibt sie spannende Einblicke: Welche Angebote hält der BdSJ Paderborn als Jugendverband bereit? In welchen Bereichen steht die Nachwuchsarbeit der Schützenvereine und -verbände vor großen Herausforderungen? Welche Potenziale eröffnen Transformations- und Innovationsprozesse? Was bedeutet es eigentlich, sich in der heutigen Gesellschaft als junger Mensch im Schützenwesen zu engagieren? Antworten auf diese und weitere Fragen bietet die neue Folge. Der Podcast ist ab heute bei Spotify, Soundcloudund iTunes verfügbar.

Hier eine Übersicht über die noch folgenden Podcasts:

16.12.2020: Podcastfolge 6

Die Kinder- und Jungendarbeit und das neue Zukunftskonzept des Jägerverein Neheim mit Peter Klein und Celine Wendt

20.12.2020: Podcastfolge 7

Sonderfolge zum Thema Schießsport mit den Verbänden

13.01.2020: Podcastfolge 8

Christian Linnemann zum Thema Steuern

20.01.2020: Podcastfolge 9

Ralf Steinhaus zum Thema Versicherungen