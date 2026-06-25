Gemeinschaft, Geborgenheit und Lebensfreude

Tagsüber bestens begleitet und abends zuhause

Viele ältere Menschen möchten trotz Pflegebedürftigkeit möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung leben. Genau hier setzen die beiden TagesTreffs des Caritasverbandes Meschede in Bad Fredeburg und Schmallenberg an. Sie verbinden professionelle Betreuung, soziale Gemeinschaft und individuelle Förderung mit dem Wunsch, den Abend wieder zuhause zu verbringen.



Für Angehörige bedeutet das spürbare Entlastung und die Gewissheit, ihre Familienmitglieder in guten Händen zu wissen. „Wir möchten, dass sich unsere Gäste nicht wie in einer Einrichtung fühlen, sondern wie in einer Gemeinschaft, in der sie willkommen sind und gesehen werden“, sagt Johanna Eckel, Leiterin des TagesTreffs Bad Fredeburg.



Zum Angebot gehören Hol- und Bringdienst, gemeinsame Mahlzeiten, individuelle Pflege sowie vielfältige Beschäftigungsangebote. Gedächtnistraining, kreative Aktivitäten, Musik, Gespräche und Bewegungsangebote fördern körperliche und geistige Fähigkeiten. Feste Tagesstrukturen und vertraute Ansprechpartner geben Sicherheit und Orientierung.



Aktiv bleiben – körperlich und geistig

Während im TagesTreff Bad Fredeburg Gemeinschaft und Lebensfreude im Mittelpunkt stehen, setzt der TagesTreff Weitblick in Schmallenberg zusätzliche Schwerpunkte auf Bewegung und Aktivierung. Gezielte Angebote fördern Mobilität, Gleichgewicht, Kraft und Koordination und stärken zugleich das soziale Miteinander.



Für Menschen mit leichter bis mittelschwerer Demenz wird die wissenschaftlich fundierte MAKS®-Therapie angeboten. Sie verbindet motorische Übungen, alltagspraktische Tätigkeiten, kognitive Förderung und soziale Interaktion. Ergänzt wird das Angebot durch das NeuroKinetik®-Training, das die Verbindung zwischen Gehirn und Bewegung stärkt und Aufmerksamkeit, Reaktionsfähigkeit und Gleichgewicht unterstützt.



Besondere Momente entstehen zudem durch regelmäßige Tierbesuche und das Generationenprojekt in Bad Fredeburg. Kinder aus der Tagesstätte des Johannesbades verbringen Zeit mit den Gästen, spielen, erzählen und lernen voneinander. Solche Begegnungen schaffen Nähe und bereichern den Alltag aller Beteiligten.



Der Mensch im Mittelpunkt

Beide TagesTreffs arbeiten ressourcenorientiert und individuell. Im Mittelpunkt steht stets der Mensch mit seiner Lebensgeschichte, seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen. Gemeinsam mit Angehörigen entsteht eine Betreuung, die Sicherheit vermittelt, Selbstständigkeit fördert und Lebensfreude erhält.



Die TagesTreffs Bad Fredeburg und Weitblick Schmallenberg zeigen, wie moderne Seniorenarbeit heute aussehen kann: menschlich, aktivierend und mitten im Leben. Orte zum Ankommen – und zum Wohlfühlen.



TagsTreff Bad Fredeburg

Im Ohle 31

57392 Schmallenberg-Bad Fredeburg

Johanna Eckel – Leitung TagesTreff Bad Fredeburg

Telefon: 02974 9689625

Mobil: 0151 59000869

E-Mail: tagespflege-bad-fredeburg@caritas-meschede.de

TagesTreff Weitblick Schmallenberg

Hohe Fohr 2a, 57392 Schmallenberg

Sophia Isenberg Leitung der Tagespflege Weitblick

Mobil: 0160 97715943

Telefon: 02972 9611188

tagespflege.weitblick@caritas-meschede.de