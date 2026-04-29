Gemeinsame „Tafelrunde“ fördert Dialog zwischen den Generationen

Das Projekt der Fachstelle Zukunft Alter der Stadt Arnsberg findet in der modern ausgestatteten Schulküche der Sekundarschule Neheim statt und fördert die Gesundheit der Teilnehmenden durch Begegnung, Gemeinschaft und Struktur im Alltag. Die Tafelrunde, die sich jeden dritten Donnerstag im Monat in der Schule trifft, freut sich stets über weitere Interessierte, die noch teilnehmen möchten. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist erforderlich. Das nächste Angebot gibt es am Donnerstag, 21. Mai.

Nächste Tafelrunde am 21. Mai

„Weiteres Ziel des Projektes ist, den älteren Menschen die Möglichkeit zu geben, in den Austausch mit jungen Menschen zu treten. Gerade das Gespräch über den Tellerrand hinaus soll den Dialog zwischen Jung und Alt beleben“, beschreibt Sylvia Mersmann, die das Projekt für die Fachstelle Zukunft Alter begleitet. Denn parallel zum Mittagstisch der „Tafelrunde“ ist das Café der Schule auch für Schülerinnen und Schüler der AWS geöffnet. So können die älteren Gäste problemlos in Kontakt mit der jüngeren Generation kommen.

Kontakt mit jüngerer Generation

Das Angebot der Fachstelle Zukunft Alter wird seit seinem Start durch die Zusammenarbeit vieler Beteiligter unterstützt. Schulleitung und Lehrkräfte tragen das Angebot mit, ein Kreis von erfahrenen Helferinnen in einem ehrenamtlich tätigen Team unterstützt seit dem Start bei jedem Treffen. Für den offenen Mittagstisch gibt es einen festen Zeitrahmen – jeden dritten Donnerstag im Monat sind die Gäste von 10.30 bis 14 Uhr in die Schule eingeladen. Der Kostenbeitrag für ein gesundes und leckeres Mittagessen liegt bei drei Euro. Die stets geselligen Treffen der Tafelrunde klingen mit einer Tasse Kaffee und Gebäck aus.

Kaffee und Gebäck

Für eine bessere Planung der Essen ist eine Anmeldung bis zu einer Woche vor dem nächsten Termin (also spätestens bis zum zweiten Donnerstag im Monat) erforderlich. Wer an der nächsten Tafelrunde in der AWS teilnehmen möchte, kann sich bei Sylvia Mersmann, Fachstelle Zukunft Alter der Stadt Arnsberg, Tel. 02932 201 2204 oder per Mail an s.mersmann@arnsberg.de in Verbindung setzen.