Gemeinsam Zukunft gießen

Ein Familienunternehmen aus Eslohe zeigt, wie aus Erfahrung, Mut und echter Partnerschaft Zukunft entsteht.

Wer die Wuss-Guss Metallgießerei betritt, merkt schnell: Hier wird nicht einfach produziert. Hier wird gearbeitet – mit einem Verständnis von Qualität, das über Jahre gewachsen ist. Mit Abläufen, die sitzen. Mit einem Team, das weiß, worauf es ankommt. Seit der Gründung ist das Unternehmen fest im Hochsauerland verwurzelt. Ein Familienbetrieb, der seinen Weg nicht über schnelle Veränderungen gegangen ist, sondern über Beständigkeit und über die Fähigkeit, sich genau dann weiterzuentwickeln, wenn es darauf ankommt.

Eine wichtige Rolle spielt dabei die enge Zusammenarbeit mit der Volksbank im Hochsauerland. Seit vielen Jahren begleitet sie die Wuss-Guss Metallgießerei als Hausbank und verlässlicher Partner. Was dabei entstanden ist, geht über eine klassische Geschäftsbeziehung hinaus: Es ist ein Miteinander, geprägt von Vertrauen, Offenheit und einem gemeinsamen Blick nach vorn.

Wenn Erfahrung weitergegeben wird

Ein prägender Moment in der Entwicklung des Unternehmens war der Generationswechsel. Frühzeitig wurde der Übergang von den Gründervätern Josef Schmidt und Peter Schauerte auf die Söhne Marius Schmidt und Philip Schauerte vorbereitet. Ein Schritt, der gut durchdacht sein muss. Verantwortung wird übertragen, Perspektiven erweitern sich und gleichzeitig gilt es, Bewährtes zu erhalten. Bei Wuss-Guss ist dieser Übergang gelungen, weil er bewusst gestaltet wurde. Die neue Generation führt das Unternehmen heute mit Respekt vor dem, was aufgebaut wurde, und mit dem Anspruch, es sinnvoll weiterzuentwickeln, weiter.

Die Entwicklung des Unternehmens wurde in den vergangenen Jahren deutlich sichtbar. Es wurde investiert, erweitert und modernisiert: Der große Hallenneubau mit nachhaltiger Nutzung der Abwärme aus dem Produktionsbetrieb für Warmwasser und die Fußbodenheizung, die umfangreiche Hofbefestigung, der hochmoderne Neubau der kompletten Sandaufbereitungsanlage sowie die Installation einer eigenen Photovoltaikanlage auf dem eigenen Firmengebäude für den Eigenstromverbrauch sind hier als wichtigste Meilensteine zu nennen. Schritt für Schritt wurde die bestehende Stärke weiter ausgebaut, nachhaltig und zukunftsorientiert.

Quelle: Volksbank im Hochsauerland

v. l.: Marius Schmidt, Christof Schmidt (Voba), Philip Schauerte

Zukunft entsteht im Zusammenspiel

Ein aktuelles Projekt zeigt das besonders deutlich: die Investition in eine neue, hochmoderne Sägemaschinemaschine mit KI-gestützter Steuerung und Robotertechnik, realisiert mit Unterstützung von Fördermitteln und in enger Abstimmung mit der Volksbank.

Was auf den ersten Blick wie ein Technologiesprung wirkt, ist in Wahrheit eine konsequente Weiterentwicklung. Denn wer seit Jahren auf Qualität setzt, entwickelt sich weiter, gezielt und mit klarem Blick nach vorn.

Und genau hier zeigt sich, was starke Partnerschaften ausmacht. Die Volksbank im Hochsauerland ist dabei nicht nur Finanzierer, sondern Begleiter. Sie kennt die Strukturen, die Menschen und die Ziele und kann Entwicklungen so auf Augenhöhe unterstützen.

Die Wuss-Guss Metallgießerei steht für diese Form unternehmerischer Weiterentwicklung: geprägt von Erfahrung, getragen von Verantwortung und offen für neue Wege.

Am Ende ist es dieses Zusammenspiel, das den Unterschied macht: Erfahrung, die weitergegeben wird. Mut, der Neues möglich macht. Und Vertrauen, das trägt.

Oder anders gesagt:

Hier wird nicht nur Metall gegossen.

Hier wird Zukunft gestaltet – gemeinsam.