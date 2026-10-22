Gemeinsam sparen, gemeinsam ernten: Sparwoche im Herbstzauber

Kinder, Familien und Kindergärten gestalten die Aktion an 21 Standorten gemeinsam

Vom 26. bis 31. Oktober 2026 lädt die Volksbank Sauerland Kinder und Familien zur Sparwoche ein. Unter dem Motto „Gemeinsam sparen, gemeinsam ernten“ stehen die 21 Filialen und Beratungszentren ganz im Zeichen von Erntedank und Herbstzauber. Kinder können ihre Spardose mitbringen, Geld einzahlen und sich auf eine kleine Überraschung sowie eine Sparfuchs-Urkunde freuen.

Die Filialteams gestalten ihre Standorte individuell und erhalten dabei Unterstützung von örtlichen Kindergärten. Die Kinder beteiligen sich mit selbst gebastelten Dekorationen, die das Motto vor Ort lebendig machen. Für ihr Engagement erhält jeder teilnehmende Kindergarten eine Spende in Höhe von 250 Euro. So wird die Sparwoche vor Ort zu einem gemeinsamen Erlebnis für die ganze Familie.

Die Sparwoche bietet zugleich Anlass, über die ersten Schritte beim Sparen und Anlegen zu sprechen. Familien können sich unter anderem über das Union Investment JuniorDepot, die Kinder-Mitgliedschaft bei der Volksbank Sauerland sowie über Mein.Festgeld informieren. Das Angebot gilt vom 26. Oktober bis 18. Dezember 2026 zu besonders attraktiven Konditionen.

Begleitend zur Sparwoche läuft ein Gewinnspiel. Alle Informationen zur Teilnahme, zu den Preisen und den Teilnahmebedingungen sowie weitere Hinweise zu den Angeboten finden Interessierte unter www.vb-sauerland.de/sparwoche.