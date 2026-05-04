Gemeinsam singen, gemeinsam strahlen: Erfolgreicher One Day Choir in Olsberg

Ein Tag, der in Erinnerung bleibt: Der One Day Choir der Stiftung „Wir in Olsberg“ hat jetzt zahlreiche musikbegeisterte Menschen zusammengebracht.

In der besonderen Atmosphäre der Location „Linie 73“ fanden sich insgesamt 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein, um gemeinsam zu singen, zu lernen und vor allem Freude an der Musik zu erleben. Unter der inspirierenden Leitung von Andre Wenauer entstand innerhalb weniger Stunden ein beeindruckender Chorklang. Mit viel Engagement, Humor und musikalischem Feingefühl führte er die Gruppe durch ein abwechslungsreiches Repertoire. Zu den einstudierten Songs gehörten unter anderem „Das kann uns keiner nehmen“, „Don’t know how“ und der Klassiker „Satisfaction“.

Was den One Day Choir besonders macht: Ganz ohne langfristige Verpflichtung entsteht innerhalb eines einzigen Tages ein Gemeinschaftsgefühl, das verbindet. Menschen unterschiedlichster Hintergründe kamen zusammen, um ihre Stimmen zu vereinen – mit sichtbarem Erfolg. Am Ende des Tages gingen alle Beteiligten mit einem lachenden Gesicht nach Hause.

Die Resonanz war durchweg positiv und der Wunsch nach einer Wiederholung wurde vielfach geäußert. Die Stiftung „Wir in Olsberg“ zeigt sich erfreut über den gelungenen Tag und prüft bereits Möglichkeiten für eine Fortsetzung dieses besonderen Formats.