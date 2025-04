Gemeinsam schafft man mehr

Wie die Kinderburg in Schmallenberg Familien unterstützt Stellen Sie sich einen Ort vor, an dem Kinder unbeschwert lernen, spielen und sich frei entfalten können. Genau das ist die Kinderburg Schmallenberg – eine Einrichtung des Kinderschutzbundes Schmallenberg e.V., die seit über 40 Jahren Familien unterstützt und Kindern eine wertvolle Zeit bietet. 1981 von Dr. Sequera ins Leben gerufen, begann die Kinderburg als Hausaufgabenbetreuung für Kinder ausländischer Arbeitskräfte. Heute ist sie weit mehr als das: ein lebendiger Treffpunkt, an dem Betreuung, Bildung und Spaß Hand in Hand gehen.

Neben der klassischen Hausaufgabenbetreuung erwartet die Schmallenberger Grundschulkinder eine einzigartige Übermittagsbetreuung. Nach dem Unterricht werden sie von der Schule abgeholt und können sich auf ein leckeres Mittagessen freuen, das vom Hotel Hochland geliefert wird. Doch das Beste ist die Flexibilität: Anders als in vielen Offenen Ganztagsschulen (OGS) können Eltern hier selbst entscheiden, an welchen Tagen ihr Kind betreut werden soll. Ein Angebot, das sich dem Familienleben anpasst und nicht umgekehrt – weniger Stress, mehr Freiraum! Zusätzlich gibt es in der Kinderburg acht „Hilfe zur Erziehung“-Plätze, die vom Jugendamt zugeteilt und finanziell getragen werden. Auch in den Ferien wird keine Langeweile aufkommen: Die Kinderburg bietet aufregende Ausflüge und jede Menge spannende Aktivitäten. Die Übermittags- und Ferienbetreuung sind zwar kostenpflichtig, aber die riesige Nachfrage zeigt, wie wichtig dieses Angebot für Familien ist und wie gerne die Kinder die Kinderburg besuchen. Der offene Spieltreff, der täglich von 14:30 bis 17:00 Uhr allen Grundschulkindern zur Verfügung steht, ist hingegen kostenlos und bedarf keinerlei Anmeldung: Einfach Tür auf, eintreten und Spaß haben!







Ein starkes Team mit großem Herz

Doch das, was hier Tag für Tag geschieht, ist nicht selbstverständlich. Hinter all diesen Angeboten steckt ein starkes Team, das sich kümmert, anpackt und seine Zeit schenkt. Seit 2003 leitet Frau Gabriele Molitor die Kinderburg. Der Kinderschutzbund Schmallenberg e.V. wird von einem ehrenamtlichen Vorstand geführt: Erste Vorsitzende ist Birgit Rickert, unterstützt von Claudia Droste-Althaus als zweite Vorsitzende, Kassenwartin ist Nicole Hömberg und Verena Mönig agiert als Schriftführerin. Neben festangestellten Sozialpädagogen sind es Schüler, Studenten und weitere freiwillige Helfer, die mit ihrem Einsatz das Herz der Kinderburg am Schlagen halten.

Doch Engagement allein reicht nicht aus – die Kinderburg ist auch finanziell auf Unterstützung angewiesen. Die Stadt Schmallenberg trägt einen Teil der Kosten, ebenso helfen der Paritätische Wohlfahrtsverband, der Rotary Club, der Bundesverband des Kinderschutzbundes, Unternehmen sowie Privatpersonen. Außerdem fließen die Einnahmen des Waffelverkaufs während der Frühjahrs- und Herbsteinkaufstage in Schmallenberg in die Kinderburg ein – eine Aktion, die zeigt, dass schon ein leckerer Bissen Gutes vollbringen kann.

Die Zukunft der Kinderburg

Damit die Kinderburg weiterhin ein Ort der Geborgenheit bleibt, stehen 2025 große Veränderungen an: Das Untergeschoss des von der Firma FALKE bereitgestellten Gebäudes an der Robbecke soll saniert und neugestaltet werden. Doch dieses Vorhaben ist nur mit zusätzlicher finanzieller Unterstützung und tatkräftiger Mithilfe umsetzbar. Wer die Kinderburg unterstützen möchte – sei es mit einer Spende, mit ehrenamtlicher Arbeit oder einfach durch das Weitertragen der Idee – hilft dabei, Kindern eine glückliche und sichere Umgebung zu bieten. Denn eines steht fest: Jeder Beitrag, ob groß oder klein, bewirkt etwas.

Also lasst uns gemeinsam Zukunft gestalten – für strahlende Kinderaugen in der Kinderburg!