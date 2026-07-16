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Gemeinsam radeln für den guten Zweck: Auflage der Aktion „Kilometer für Kinder“auf dem SauerlandRadring

Am Samstag, 1. August, heißt es wieder: rauf aufs Rad und gemeinsam Gutes tun. Denn dann startet am Parkplatz des Lenneparks in Finnentrop die diesjährige Benefizaktion zugunsten von „Kilometer für Kinder“ in ihre dritte Auflage.

16. Juli 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: SauerlandRadring / sabrinity.com

Gefahren wird für Elterninitiativen von schwer erkrankten Kindern. Und da zählt jeder Kilometer. Ob Rennrad, Gravelbike, E-Bike, Trekkingrad, Roller oder Liegerad – alle sind willkommen. Die rund 120 Kilometer lange Strecke mit etwa 1.000 Höhenmetern wird in einem sportlichen, aber gut fahrbaren Schnitt von 20 bis 23 km/h absolviert. Nach rund 60 Kilometern ist eine gemeinsame Bäckerpause geplant. Wer möchte, kann die Tour im Anschluss aber auch auf 80 Kilometer verkürzen. Eine Startgebühr wird nicht erhoben, stattdessen freuen sich die Organisatoren über freiwillige Spenden, beispielsweise in Höhe von zehn Cent pro gefahrenem Kilometer.

Mit der Routenführung über den SauerlandRadring erwartet die Teilnehmer der Aktion zudem ideale Bedingungen. Die vielfach auf ehemaligen Bahntrassen verlaufende Strecke steht für moderates Gefälle, weite Kurven und ein besonders angenehmes Fahrgefühl – abwechslungsreiche Landschaften, weite Blicke und eine gut ausgebaute Wegeführung inklusive „Der SauerlandRadring verbindet sportliche Herausforderung mit einem hohen Naturerlebnis. Gerade für eine Benefizaktion wie diese ist er perfekt geeignet, weil er vielen Radtypen und Leistungsniveaus gerecht wird“, betont Lajana Hebbecker, Ansprechpartnerin für Radfahren beim Sauerland-Tourismus. „Wir unterstützen ‚Kilometer für Kinder‘ sehr gerne, weil hier Bewegung, Gemeinschaft und soziales Engagement auf vorbildliche Weise zusammenkommen.“

Initiiert wird die Tour von Susanne Hücking und Guido Renner, die sich seit Jahren für die Aktion engagieren. „Es ist beeindruckend zu sehen, wie viele Menschen sich aufs Rad setzen, um Familien mit schwer erkrankten Kindern zu unterstützen“, sagt Hücking. „Jeder gefahrene Kilometer ist ein Zeichen der Solidarität – und gemeinsam können wir viel bewegen“, ergänzt Renner.

Die Anmeldung zur Teilnahme ist online möglich unter: https://netzwerk-sozial.org/sauerlandradring. Der Sauerland-Tourismus freut sich, die Aktion zu begleiten, und lädt alle Radbegeisterten ein, Teil dieser besonderen Tour für den guten Zweck zu werden.

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