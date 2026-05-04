Gemeinsam mit Jugendlichen pflanzen Lions aus Olsberg und Bestwig 1.800 junge Bäume für klimastabilen Wald

Aktiv etwas für die Umwelt tun, lernen, anpacken – und das gute Gefühl haben, etwas geschaffen zu haben, was nun Jahrzehnte Bestand haben wird: Rund 60 Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Olsberg-Bestwig und des Gymnasiums des Benediktiner in Meschede haben jetzt gemeinsam mit den Aktiven des Lions Clubs Olsberg-Bestwig sowie dem Team des Regionalforstamts Soest-Sauerland um Revierförster Malte Gröning und den Forstwerkern des Josefsheims Bigge unweit von Gevelinghausen rund 1.800 junge Bäume gepflanzt.

Weißtanne, Bergahorn, Küstentanne und sogar 40 Esskastanien, die auf eine private Spende zurückgehen, werden im Areal an der alten Mühle künftig wieder für Grün und Artenvielfalt sorgen. „Das ist nicht nur Klima- und Naturschutz, sondern auch echte Umweltpädagogik“, freut sich Sabine Knipschild, Präsidentin des Lions Clubs Olsberg-Bestwig. „Es war eine tolle Sache“, bestätigt auch Revierförster Malte Gröning, der besonders das große Engagement der Schülerinnen und Schüler, der Forstwerker sowie der heimischen Lions würdigt.

Das Ziel der Aktion: „Wir wollen einen Beitrag für einen klimastabilen Wald der Zukunft leisten“, erklärt Sabine Knipschild. Hintergrund: Die jetzt angepflanzten Baumarten kommen mit den tendenziell höheren Temperaturen besser zurecht als zum Beispiel die Fichte. Und mindestens genau so wichtig: „Wenn junge Menschen hier anpacken, ist das Lernen vor Ort“, so die Lions-Präsidentin – und gerade die Bildungsarbeit für Kinder und Jugendliche sei ein besonderes Anliegen der heimischen Lions: „Es ist eine echte Chance, wenn man jungen Menschen nicht nur theoretisches Wissen vermittelt, sondern auch ganz praktisch aktiv werden kann.“

Die beiden sechsten Klassen von Sekundarschule Olsberg-Bestwig und Gymnasium der Benediktiner haben unter der fachkundigen Anleitung von Malte Gröning und seinen Kollegen aus den Nachbarrevieren – gemeinsam mit den Lions aus Olsberg und Bestwig – nicht nur die 1.800 jungen Pflanzen in den Boden gesetzt, sondern auch weitere Informationen rund um das Öko-System Wald, den Klimawandel und natürlich das richtige Pflanzen erhalten. Unterstützt wurden sie dabei von den Forstwerkern des Josefsheims Bigge. Ihnen und auch dem Regionalforstamt spricht Sabine Knipschild ein dickes Dankeschön aus: „Ohne diese kompetente Unterstützung wären solche Projekte kaum umsetzbar.“

Bereits zum fünften Mal hat der Lions Club Olsberg-Bestwig gemeinsam mit Schulen aus der Region und dem Regionalforstamt Soest-Sauerland eine solche Baumpflanzaktion durchgeführt. Neben mehreren tausend Bäumen in den heimischen Wäldern wurden so auch Ausrufezeichen für die Umwelt-Bildung von Jugendlichen gesetzt. Im Distrikt Westfalen-Lippe der weltweiten Lions-Organisation nimmt der heimische Club damit eine Vorreiterrolle ein – weitere Clubs aus dem Distrikt wollen nun an ihren jeweiligen Orten mit vergleichbaren Aktionen aktiv werden.

Neben der Organisation der Baumpflanzaktion hatten die heimischen Lions den Transport der Schulklassen nach Gevelinghausen und wieder zurück sowie die Verpflegung der Teilnehmenden vor Ort übernommen.

Möglich wird dem Lions Club Olsberg-Bestwig das Engagement für solche Projekte durch den Erlös aus dem Verkauf des beliebten Adventskalenders. Auch im kommenden Herbst werden die Lions wieder ihren Adventskalender anbieten. Mehr Informationen über Arbeit und Engagement des heimischen Lions Clubs gibt es auch unter www.lionsclub-olsberg.de im Internet.