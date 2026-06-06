Gemeinsam losgefahren – gemeinsam angekommen

606 Kilometer, 4.100 Höhenmeter und eine Woche, die verbindet

Was als Idee unter Freunden begann, wurde im September 2025 zu einer eindrucksvollen Gemeinschaftsleistung: Acht Männer (Meinhard, Werner, Paul-Werner, Josef, Andreas, Ludger, Hubertus, Franz-Georg und Dieter als Begleiter) aus Dorlar machten sich als „Team Rückenwind“ mit dem Fahrrad auf den Weg vom Sauerland bis nach Oberstdorf. Sieben Tage, 606 Kilometer und mehr als 4.000 Höhenmeter lagen vor ihnen.

Von Anfang an war diese Tour kein Einzelprojekt. Planung, Vorbereitung, Routenwahl, Unterkünfte, all das entstand im Miteinander. In geselliger Runde wurde diskutiert, verworfen, neu gedacht. Schon hier zeigte sich, was die Fahrt prägen sollte: Verlässlichkeit und der Wille, gemeinsam etwas Besonderes zu schaffen.

Unterwegs bestätigte sich genau das. Pannen, Gegenwind, Regen und müde Beine trafen nie einen allein. Wenn ein Reifen schlappmachte oder Technik streikte, standen sofort mehrere helfende Hände bereit. Wenn der Wind frontal kam, wurde enger zusammengeschoben. Wenn die Stimmung zu kippen drohte, genügte oft ein kurzer, treffender Spruch oder ein herzliches gemeinsames Lachen, um sie wieder aufzuhellen. Jeder achtete auf den anderen: Tempo, Pausen und Tagesrhythmus wurden stets als Gruppe entschieden.

Quelle: Team Rückenwind Team Rückenwind

Am deutlichsten zeigte sich dieser Zusammenhalt an einem Tag, der alles ein wenig auf den Kopf stellte. Eine traurige Nachricht aus der Heimat legte sich wie ein Schatten über die Fahrt. Die Gespräche wurden leiser, schließlich verstummten sie ganz, und jeder war in seine eigenen Gedanken versunken. Und doch – oder vielleicht gerade deshalb – war der Zusammenhalt spürbar. Man fuhr still nebeneinander her, getragen von einem gemeinsamen Verständnis, das keine Worte brauchte. Dass die Tour gemeinsam zu Ende gebracht werden würde, musste niemand aussprechen.

Schulter an Schulter

Die Etappen führten durch unterschiedlichste Landschaften: vom Sauerland über Lahn und Main, durch Großstadt und Flusstäler, entlang von Neckar, Donau und Iller bis ins Allgäu. Doch so abwechslungsreich die Kulisse auch war, entscheidend blieb immer das Miteinander. Abends am Tisch, bei Gesprächen und Rückblicken, wuchs das Bewusstsein, Teil von etwas Größerem zu sein.

Der gemeinsame Zieleinlauf in Oberstdorf wurde schließlich zum emotionalen Höhepunkt. Schulter an Schulter rollte das Team ins Ziel, erschöpft, aber dankbar. Jeder für sich hatte viel geleistet, doch erst zusammen wurde daraus diese besondere Reise.

Diese Radtour ist ein Beweis dafür, was möglich ist, wenn Menschen zusammenhalten, Verantwortung füreinander übernehmen und ein gemeinsames Ziel verfolgen.