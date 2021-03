Gemeinsam Hindernisse überwinden

Ango Reha-Technik blickt zurück auf 25 Jahre Erfahrung

Die Firma Ango Reha-Technik verfolgt nun schon seit 25 Jahren das Ziel, Mitmenschen ein barrierefreies Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Mit diesem Anspruch übernahm Inhaber und Geschäftsführer Michael Heymer am 01.01.2000 das Unternehmen, welches am 25.08.1995 gegründet wurde. Durch kontinuierliches Wachstum am Markt ist es nun zu einem der führenden Unternehmen im Bereich barrierefreie Erschließung des privaten und ö­ entlichen Raumes in Nordrhein-Westfalen herangewachsen.

Nach mehreren Erweiterungen steht das heutige Familienunternehmen nun gut sichtbar von der Straße seit 2016 in Sundern-Stemel. Mit mittlerweile über 20 Mitarbeitern ist das Familienunternehmen ein regionaler Ansprechpartner für die Menschen hier vor Ort geworden. Im August letzten Jahres feierte das Unternehmen sein 25-jähriges Jubiläum mit einer internen Feier, um den Mitarbeitern „ein Stück ihrer geleisteten Arbeit zurückgeben zu können“, so Oliver Heymer, der mit seinem Vater zusammen die Geschäfte leitet. Nun blickt das Unternehmen zurück auf jede Menge Know-how: über die Produkte, über die Branche und vor allem kennen sie die Bedürfnisse ihrer Kunden ganz genau.

Quelle: Ango Reha-Technik Kennt die Bedürfnisse der Kunden ganz genau: das Ango Reha-Technik Team

Viele Kunden empfinden es häufig noch als Schwäche, wenn sie einen Treppenlift benötigen. „Manche möchten, dass wir mit einem neutralen Auto vorfahren, damit die Nachbarn nichts mitkriegen“, so Oliver Heymer. „Dabei ist es eigentlich genau das Gegenteil: Durch einen Treppenlift im privaten Bereich ermöglichen wir den Leuten, neue Lebensqualität zurückzugewinnen. Viele können dadurch verhindern, in ein Pflegeheim oder eine barrierefreie Wohnung umziehen zu müssen.“ Da jede Treppe anders gebaut ist, kommt Ango Reha-Technik zuerst bei seinen Kunden zuhause vorbei und schaut, welcher Treppenlift am besten geeignet ist. Individuelle Lösungen sind hier Alltag und ermöglichen so, für jedes Problem die richtige Lösung zu finden. Was manche nicht wissen: Die Anschaffung eines Treppenliftes wird oft mit bis zu 4.000 € von der Pflegekasse bezuschusst. „Viele Kunden ärgern sich im Nachhinein, dass sie sich nicht eher damit beschäftigt haben.“, meint Daniel Wünnenberg, Mitarbeiter im Vertrieb bei Ango Reha-Technik.

Aber nicht nur die Treppenlifte gehören zur Produktpalette des Unternehmens. So sind beispielsweise auch Senkrecht- oder Hublifte Teil der individuellen Lösungen von Ango Reha- Technik. Die Mitarbeiter machen sich vor Ort ein Bild von der Wohnsituation und geben dann die Empfehlung für das beste Produkt ab. Seit 2013 ist das Unternehmen zudem berechtigt, an öffentlichen Ausschreibungen teilzunehmen und somit viele Aufträge für Kommunen, Rathäuser und Architekten umsetzen zu dürfen. Hier sind insbesondere Senkrecht- oder Hublifte beliebte Produkte, um einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen.

Quelle: Ango Reha-Technik Das Techniker-Team ist zuständig für Montage, Wartung und Reparatur der Treppenlifte.

Treppenliftausstellung in Sundern-Stemel

Mit einer eigenen Treppenliftausstellung schafft das Familienunternehmen einen besonderen Vorteil für ihre Kunden: auf der ersten Etage des Firmensitzes in Sundern-Stemel finden sich alle Produkte wieder und können nach Belieben unverbindlich ausgetestet werden. „Meistens kommen die Kunden vorbei, nachdem bereits einer unserer Mitarbeiter vor Ort gewesen ist. So können sie sich von den verschiedenen Möglichkeiten und Modellen ein Bild machen und testen, wie es sich anfühlt, auf einem Treppenlift zu sitzen.“ erklärt Michael Heymer. Danach seien die Hemmschwellen meistens geringer und die Kunden könnten sich den Einbau in ihr eigenes Zuhause besser vorstellen.

Kontinuierliches Wachstum auch in diesem Jahr

Quelle: Ango Reha-Technik Das Vertriebsteam ist erster Ansprechpartner, Ratgeber und Problemlöser.

Auch Ango Reha-Technik ist in diesem Jahr kreativ geworden, nachdem die Corona-Krise einsetzte. Zusammen mit dem Unternehmen Alugießerei Heuel aus Sundern-Tiefenhagen haben sie einen Desinfektionsmittelspender entwickelt, der vor allem im Bereich Gastronomie und Einzelhandel einsetzbar ist. Darüber hinaus planen sie schon jetzt die Zukunft des Familienbetriebes: „In der Zukunft möchten wir natürlich stets weiterwachsen und am Markt noch stärker wahrgenommen werden. Wir planen eine Betriebserweiterung mit einer weiteren Halle hier vor Ort und freuen uns immer über neue Mitarbeiter, die uns bei unseren Zielen unterstützen möchten.“ so Geschäftsführer Michael Heymer. Da es für ihren Beruf keine spezifische Ausbildung gibt, hat man eigene Weiterbildungen entwickelt, um neue Mitarbeiter schnell an Bord zu holen. Aber auch durch externe Schulungen wird gewährleistet, dass das Unternehmen sich stets weiterentwickelt. Dazu dient auch ein Zusammenschluss auf überregionaler Ebene: Mit der Liftunion besteht eine Zusammenarbeit von verschiedenen Liftspezialisten in Deutschland und der Schweiz, um Lösungen für ein barrierefreies Leben gemeinsam zu gewährleisten. Vor allem durch die Unabhängigkeit von den Herstellern haben die Unternehmen somit die Möglichkeit, das beste Produkt für jede Lösung anbieten zu können. So schafft es Ango Reha-Technik nicht nur durch seine langjährige Erfahrung, ein Stück Lebensqualität zu den Menschen nach Hause zu bringen – um mit ihnen gemeinsam Hindernisse überwinden zu können.

