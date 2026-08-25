Gemeinsam für eine starke Region

Quelle: Volks- und Raiffeisenbanken
Der längste Wirtschaftsförderer des Rothaargebirges
Was als touristisches Gemeinschaftsprojekt begann, ist heute ein wichtiger Baustein regionaler Entwicklung. Dass dieser Weg über ein Vierteljahrhundert hinweg erfolgreich geblieben ist, liegt auch an Partnern, die oft im Hintergrund wirken. Dazu gehören die Volksbanken entlang des Rothaarsteigs. Sie begleiten den Weg seit vielen Jahren – nicht, weil er Gäste in die Region bringt, sondern weil er Menschen, Orte und Zukunftschancen miteinander verbindet.
Heimat entsteht dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen
Jens Brinkmann, Vorstand der Volksbank in Südwestfalen eG, beschreibt diese Motivation so: „Was uns seit vielen Jahren antreibt, den Rothaarsteigverein zu fördern, ist unsere genossenschaftliche Überzeugung. Das bedeutet Verantwortung für die Menschen und die Region zu übernehmen, in der wir leben und arbeiten. Aus Selbsthilfe, Solidarität und enger regionaler Verbundenheit unterstützen wir Initiativen wie den Rothaarsteig, die Gemeinschaft stärken, nachhaltige Entwicklung fördern und Lebensqualität vor Ort sichern.“
Auch für die VR Bank Lahn-Dill ist die Unterstützung des Rothaarsteigs eng mit dem Gedanken regionaler Verantwortung verbunden. Vorstandssprecher Klaus Königs erklärt: „Als digitale Regionalbank ist es für uns selbstverständlich, Verantwortung für unsere Heimat zu übernehmen. Der Rothaarsteig steht wie kaum ein anderes Projekt für nachhaltige Entwicklung, Naturverbundenheit und die Stärkung unserer Region. Die VR Bank Lahn-Dill unterstützt den Rothaarsteigverein, weil hier Menschen, Tourismus, Umwelt und regionale Wertschöpfung auf besondere Weise zusammenkommen. Dieses Engagement passt zu unserem genossenschaftlichen Selbstverständnis: Was unserer Region guttut, unterstützen wir aus Überzeugung.“
Der Rothaarsteig verbindet dabei nicht nur Landschaften, sondern auch die unterschiedlichen Regionen entlang seines Verlaufs – vom Sauerland über Wittgenstein bis ins Lahn-Dill-Bergland und nach Ostwestfalen. Die Volksbanken verstehen sich dabei als Teil eines regionalen Netzwerks, das die Entwicklung der Heimat aktiv unterstützt.
Für Kai Wunderlich, Vorstand der Volksbank Wittgenstein eG, gehört dieses Engagement zum Selbstverständnis einer Genossenschaftsbank: „Wir als regional verankerte Genossenschaftsbanken haben den Auftrag unsere Mitglieder und die Region gleichermaßen zu fördern, dies tun wir auch in Kooperation mit dem Rothaarsteigverein.“
Warum die Volksbanken seit 25 Jahren mit auf dem Weg sind
Besonders deutlich wird die enge Verbindung zwischen Heimat, Wirtschaft und Tourismus im Sauerland. Hier ist der Rothaarsteig längst zu einem Markenzeichen geworden, das weit über die Region hinaus bekannt ist. Andreas Ermecke, Vorstand der Volksbank Sauerland eG, bringt dies auf den Punkt: „Der Rothaarsteig ist ein Stück Heimat – für die Menschen hier und für uns als Volksbank Sauerland. Seit über zehn Jahren unterstützen wir den Rothaarsteigverein, weil wir überzeugt sind: Was diese Region stark macht, stärken wir. Das ist gelebtes Genossenschaftsprinzip – nicht aus einem Pflichtgefühl, sondern aus echter Verbundenheit zum Sauerland und zu seinen Menschen.“
Neben der touristischen Wertschöpfung spielt dabei auch die Lebensqualität der Menschen eine wichtige Rolle. Wanderwege wie der Rothaarsteig schaffen Möglichkeiten für Erholung, Bewegung und Naturerlebnisse direkt vor der eigenen Haustür. Sie stärken die Attraktivität der Region als Wohn- und Arbeitsort und leisten einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung.
Darauf weisen auch Thorsten Wolff, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der VerbundVolksbank OWL eG, und Christian Beule, Regionalleiter der Zweigniederlassung Volksbank Brilon, hin: „Der Rothaarsteig ist nicht nur ein touristisches Aushängeschild, sondern auch ein unschätzbares Stück Heimat und Lebensqualität direkt vor unserer Haustür. Unsere langjährige Förderung des Rothaarsteigvereins ist für uns daher kein reines Sponsoring, sondern eine Herzensangelegenheit: Gemeinsam bewahren wir die Natur, stärken die regionale Identität und halten die Region für Generationen nachhaltig in Bewegung.“
Nach 25 Jahren ist der Rothaarsteig damit weit mehr als ein Wanderweg. Er ist ein Symbol für die erfolgreiche Zusammenarbeit von Kommunen, Tourismus, Wirtschaft und vielen engagierten Partnern. Die Volksbanken entlang des Rothaarsteigs gehören seit vielen Jahren zu diesen verlässlichen Wegbegleitern. Ihr Engagement zeigt, dass regionale Entwicklung dort besonders erfolgreich ist, wo Menschen und Institutionen gemeinsam Verantwortung für ihre Heimat übernehmen.
Volksbanken am Rothaarsteig
VR Bank Lahn-Dill eG
Adresse: Hauptstraße 65, 35683 Dillenburg
Telefon: 02771 26374-0
E-Mail: info@vrbank-lahndill.de
Web: www.vrbank-lahndill.de
Region: Lahn-Dill-Kreis
VerbundVolksbank OWL eG
Adresse: Schildern 2, 33098 Paderborn
Telefon: 05251 294-0
E-Mail: info@verbundvolksbank-owl.de
Web: www.verbundvolksbank-owl.de
Region: Ostwestfalen-Lippe / Hochsauerland
Volksbank Sauerland eG
Adresse: Oststraße 19-23, 57392 Schmallenberg
Telefon: 02972 9700-0
E-Mail: info@vb-sauerland.de
Web: www.vb-sauerland.de
Region: Hochsauerlandkreis
Volksbank in Südwestfalen eG
Adresse: Berliner Str. 39, 57072 Siegen
Telefon: 0271 2300-0
E-Mail: info@vbinswf.de
Web: www.vbinswf.de
Region: Siegerland
Volksbank Wittgenstein eG
Adresse: Poststraße 30a, 57319 Bad Berleburg
Telefon: 02751 9379-0
E-Mail: info@vb-wittgenstein.de
Web: www.volksbank-wittgenstein.de
Region: Siegen-Wittgenstein