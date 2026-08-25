Gemeinsam für eine starke Region

Der längste Wirtschaftsförderer des Rothaargebirges

Was als touristisches Gemeinschaftsprojekt begann, ist heute ein wichtiger Baustein regionaler Entwicklung. Dass dieser Weg über ein Vierteljahrhundert hinweg erfolgreich geblieben ist, liegt auch an Partnern, die oft im Hintergrund wirken. Dazu gehören die Volksbanken entlang des Rothaarsteigs. Sie begleiten den Weg seit vielen Jahren – nicht, weil er Gäste in die Region bringt, sondern weil er Menschen, Orte und Zukunftschancen miteinander verbindet.



Heimat entsteht dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen

Jens Brinkmann, Vorstand der Volksbank in Südwestfalen eG, beschreibt diese Motivation so: „Was uns seit vielen Jahren antreibt, den Rothaarsteigverein zu fördern, ist unsere genossenschaftliche Überzeugung. Das bedeutet Verantwortung für die Menschen und die Region zu übernehmen, in der wir leben und arbeiten. Aus Selbsthilfe, Solidarität und enger regionaler Verbundenheit unterstützen wir Initiativen wie den Rothaarsteig, die Gemeinschaft stärken, nachhaltige Entwicklung fördern und Lebensqualität vor Ort sichern.“



Auch für die VR Bank Lahn-Dill ist die Unterstützung des Rothaarsteigs eng mit dem Gedanken regionaler Verantwortung verbunden. Vorstandssprecher Klaus Königs erklärt: „Als digitale Regionalbank ist es für uns selbstverständlich, Verantwortung für unsere Heimat zu übernehmen. Der Rothaarsteig steht wie kaum ein anderes Projekt für nachhaltige Entwicklung, Naturverbundenheit und die Stärkung unserer Region. Die VR Bank Lahn-Dill unterstützt den Rothaarsteigverein, weil hier Menschen, Tourismus, Umwelt und regionale Wertschöpfung auf besondere Weise zusammenkommen. Dieses Engagement passt zu unserem genossenschaftlichen Selbstverständnis: Was unserer Region guttut, unterstützen wir aus Überzeugung.“

Quelle: Volks- und Raiffeisenbanken

Der Rothaarsteig verbindet dabei nicht nur Landschaften, sondern auch die unterschiedlichen Regionen entlang seines Verlaufs – vom Sauerland über Wittgenstein bis ins Lahn-Dill-Bergland und nach Ostwestfalen. Die Volksbanken verstehen sich dabei als Teil eines regionalen Netzwerks, das die Entwicklung der Heimat aktiv unterstützt.



Für Kai Wunderlich, Vorstand der Volksbank Wittgenstein eG, gehört dieses Engagement zum Selbstverständnis einer Genossenschaftsbank: „Wir als regional verankerte Genossenschaftsbanken haben den Auftrag unsere Mitglieder und die Region gleichermaßen zu fördern, dies tun wir auch in Kooperation mit dem Rothaarsteigverein.“



Warum die Volksbanken seit 25 Jahren mit auf dem Weg sind

Besonders deutlich wird die enge Verbindung zwischen Heimat, Wirtschaft und Tourismus im Sauerland. Hier ist der Rothaarsteig längst zu einem Markenzeichen geworden, das weit über die Region hinaus bekannt ist. Andreas Ermecke, Vorstand der Volksbank Sauerland eG, bringt dies auf den Punkt: „Der Rothaarsteig ist ein Stück Heimat – für die Menschen hier und für uns als Volksbank Sauerland. Seit über zehn Jahren unterstützen wir den Rothaarsteigverein, weil wir überzeugt sind: Was diese Region stark macht, stärken wir. Das ist gelebtes Genossenschaftsprinzip – nicht aus einem Pflichtgefühl, sondern aus echter Verbundenheit zum Sauerland und zu seinen Menschen.“



Neben der touristischen Wertschöpfung spielt dabei auch die Lebensqualität der Menschen eine wichtige Rolle. Wanderwege wie der Rothaarsteig schaffen Möglichkeiten für Erholung, Bewegung und Naturerlebnisse direkt vor der eigenen Haustür. Sie stärken die Attraktivität der Region als Wohn- und Arbeitsort und leisten einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung.



Darauf weisen auch Thorsten Wolff, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der VerbundVolksbank OWL eG, und Christian Beule, Regionalleiter der Zweigniederlassung Volksbank Brilon, hin: „Der Rothaarsteig ist nicht nur ein touristisches Aushängeschild, sondern auch ein unschätzbares Stück Heimat und Lebensqualität direkt vor unserer Haustür. Unsere langjährige Förderung des Rothaarsteigvereins ist für uns daher kein reines Sponsoring, sondern eine Herzensangelegenheit: Gemeinsam bewahren wir die Natur, stärken die regionale Identität und halten die Region für Generationen nachhaltig in Bewegung.“



Nach 25 Jahren ist der Rothaarsteig damit weit mehr als ein Wanderweg. Er ist ein Symbol für die erfolgreiche Zusammenarbeit von Kommunen, Tourismus, Wirtschaft und vielen engagierten Partnern. Die Volksbanken entlang des Rothaarsteigs gehören seit vielen Jahren zu diesen verlässlichen Wegbegleitern. Ihr Engagement zeigt, dass regionale Entwicklung dort besonders erfolgreich ist, wo Menschen und Institutionen gemeinsam Verantwortung für ihre Heimat übernehmen.

Volksbanken am Rothaarsteig



VR Bank Lahn-Dill eG

Adresse: Hauptstraße 65, 35683 Dillenburg

Telefon: 02771 26374-0

E-Mail: info@vrbank-lahndill.de

Web: www.vrbank-lahndill.de

Region: Lahn-Dill-Kreis



VerbundVolksbank OWL eG

Adresse: Schildern 2, 33098 Paderborn

Telefon: 05251 294-0

E-Mail: info@verbundvolksbank-owl.de

Web: www.verbundvolksbank-owl.de

Region: Ostwestfalen-Lippe / Hochsauerland



Volksbank Sauerland eG

Adresse: Oststraße 19-23, 57392 Schmallenberg

Telefon: 02972 9700-0

E-Mail: info@vb-sauerland.de

Web: www.vb-sauerland.de

Region: Hochsauerlandkreis



Volksbank in Südwestfalen eG

Adresse: Berliner Str. 39, 57072 Siegen

Telefon: 0271 2300-0

E-Mail: info@vbinswf.de

Web: www.vbinswf.de

Region: Siegerland



Volksbank Wittgenstein eG

Adresse: Poststraße 30a, 57319 Bad Berleburg

Telefon: 02751 9379-0

E-Mail: info@vb-wittgenstein.de

Web: www.volksbank-wittgenstein.de

Region: Siegen-Wittgenstein