Gemeinsam die medizinische Zukunft der Stadt Warstein gestalten

Erfolgreicher Auftakt für „Land.Arzt.Zukunft Warstein“ bringt Medizinstudierende, heimische Ärzteschaft und Stadt zusammen

Kontakte knüpfen, Erfahrungen weitergeben und gemeinsam Perspektiven für die medizinische Versorgung in der Stadt Warstein schaffen: Mit dem ersten Netzwerktreffen im Bürgersaal ist das Projekt „Land.Arzt.Zukunft Warstein“ in die Umsetzung gestartet. Medizinstudierende aus dem Stadtgebiet trafen auf heimische Haus- und Fachärzte sowie Vertreter der Stadt. Die positiven Rückmeldungen der Teilnehmenden zeigen: Das Format soll weiterentwickelt und das entstandene Netzwerk ausgebaut werden.

Die Idee dahinter ist einfach: Wer junge Medizinerinnen und Mediziner für eine berufliche Zukunft in der Stadt Warstein gewinnen möchte, sollte nicht erst mit ihnen ins Gespräch kommen, wenn das Studium abgeschlossen ist. Deshalb setzt „Land.Arzt.Zukunft Warstein“ bewusst früher an. Studierende sollen die heimische Ärzteschaft kennenlernen, Kontakte knüpfen und aus erster Hand erfahren, welche beruflichen Perspektiven ihnen in der Stadt Warstein offenstehen.

„Wir wollen nicht warten, bis junge Medizinerinnen und Mediziner irgendwann vor der Frage stehen, wo sie arbeiten möchten. Wir wollen frühzeitig den Kontakt herstellen, ein Netzwerk aufbauen und ihnen zeigen, welche Möglichkeiten unsere schöne Stadt Warstein bietet“, erklärt Bürgermeister Maximilian Spinnrath. „Der erste Abend war dafür ein sehr guter Anfang. Besonders gefreut hat mich das positive Feedback der Beteiligten. Daran wollen wir gemeinsam anknüpfen.“

Eine wichtige Rolle beim Aufbau des Projektes spielen Dr. med. Julia und Dr. med. Florian Heidrich von der Wästerpraxis. Beide engagieren sich seit Langem für die Nachwuchsgewinnung und bringen ihre medizinische Erfahrung und ihre Kontakte aktiv in die Zusammenarbeit mit der Stadt ein. Gemeinsam konnten bereits verschiedene Initiativen zur Nachwuchsentwicklung angestoßen werden.

„Das Engagement von Julia und Florian Heidrich ist für uns ein großer Gewinn. Sie reden nicht nur darüber, wie wichtig ärztlicher Nachwuchs für die Stadt Warstein ist, sondern bringen sich mit Ideen, Zeit und viel persönlichem Einsatz ein“, betont Spinnrath. „Genau dieses gemeinsame Anpacken brauchen wir: Stadt und Ärzteschaft können hier zusammen viel bewegen.“

Dass es bei dem Treffen nicht nur ums Netzwerken ging, zeigten die Heidrichs auch fachlich. In ihrem Praxisworkshop „Ärztliche Denkfehler und Fallstricke in der Diagnosestellung“ gaben sie den Studierenden konkrete Einblicke und praxisnahe Impulse für den späteren ärztlichen Alltag. Anschließend stand der persönliche Austausch im Mittelpunkt: Wie sieht die Arbeit als Haus- oder Facharzt in Warstein aus? Welche Perspektiven bietet eine eigene Praxis? Und was macht die Stadt auch über den Arbeitsplatz hinaus zu einem interessanten Lebensmittelpunkt?

„Gute medizinische Versorgung ist ein Stück Lebensqualität und zugleich ein wichtiger Faktor für die Zukunft unserer Stadt“, unterstreicht Wirtschaftsförderer Dirk Risse. „Deshalb verstehen wir Nachwuchsgewinnung als gemeinsame Aufgabe. Wir möchten Kontakte ermöglichen, Menschen zusammenbringen und angehende Medizinerinnen und Mediziner auf ihrem Weg unterstützen.“

Genau darin liegt der langfristige Ansatz von „Land.Arzt.Zukunft Warstein“. Die Stadt möchte gemeinsam mit der heimischen Ärzteschaft ein Netzwerk aufbauen, das Studierende während ihrer Ausbildung begleitet und Verbindungen in die Stadt Warstein schafft. Dazu gehören persönliche Ansprechpartner ebenso wie Unterstützung bei beruflichen Perspektiven, möglichen Praxisübernahmen und der Vernetzung vor Ort.

Das erste Treffen soll deshalb Auftakt und nicht Einzelveranstaltung bleiben. Das Format wird auf Grundlage der Rückmeldungen weiterentwickelt und das Netzwerk Schritt für Schritt ausgebaut.

„Wir haben einen guten Anfang gemacht – jetzt wollen wir den Faden weiterspinnen“, so Risse. „Vielleicht saß bei diesem ersten Treffen bereits die eine oder der andere zukünftige Warsteiner Arzt oder Ärztin im Bürgersaal. Unser Ziel ist es, dass aus den Kontakten von heute berufliche Perspektiven von morgen entstehen.“