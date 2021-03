Oder: Wie man sich im Lockdown den Tag versüßt!

Wie man sich im Lockdown im wahrsten Sinne des Wortes den Tag versüßen und etwas Spaß haben kann, weiß Monika Röltgen aus Nesselbach zu berichten. Während sie abends in ihren einsamen vier Wänden über gesellige Klönabende, lustige Feiern und gemeinsame Aktivitäten mit ihren fünf Nordenauer Freundinnen Annette, Petra, Heike, Katharina und Regina von der Mädelsrunde „Sixpack“ nachdachte und in Erinnerungen an Zeiten vor Corona schwelgte, kam ihr ein spontaner Gedanke: „Wir backen das!“

Kurzum schrieb sie eine WhatsApp-Nachricht an ihre fünf Mitstreiterinnen, mit folgendem Text: Gemeinsam backen wir das! Bitte pack ein Päckchen mit allen benötigten Zutaten deines Lieblings-Gugelhupfs sowie dem dazugehörigen Rezept und stell es am morgigen Mittag vor deine Haustür! Ich mache mich anschließend auf den Weg und bringe Annette meine Backzutaten, die sie zu einem Kuchen verrühren und backen darf. Mit Annettes Zutaten geht es dann weiter zu Petra u.s.w.

Gesagt – getan! Unkompliziert und ohne langes Nachfragen packte jede der sechs Frauen ihre Kuchenzutaten mitsamt Backanleitung zusammen und stellte sie am nächsten Tag vor die Haustür. Kontaktlos und coronakonform sammelte Monika am Mittag die teils liebevoll dekorierten Päckchen ein und brachte sie von Haustür zu Haustür. Die letzten Zutaten wurden ins Höhendorf Altastenberg gebracht, wobei die Gugelhupf-Kette allerdings missverständlich durch einen Spaghettikuchen unterbrochen wurde, der aber auch durchaus köstlich sein kann und dem Spaß keinen Abbruch tat.

So stand jede einzelne von der „Sixpack-Runde“ noch am selben Nachmittag in ihrer Küche und backte den Lieblings-Gugelhupf ihrer Freundin – man soll gar nicht glauben, wie viele verschiedene Varianten es gibt! Ganz nebenbei konnte die eigene Rezeptesammlung erweitert werden. Und wer weiß, vielleicht gehört jetzt Petras Lieblingsgugelhupf auch zu Reginas Lieblingen? Natürlich schickte jedes Mädel zu guter Letzt noch ein Beweisfoto in die WhatsApp-Gruppe, wie sie genüsslich vor ihrem Gugelhupf am Kaffeetisch sitzt und diesen genießt.

Gugelhupf-Grundrezept:

250 g weiche Butter

320 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

5 Eier

500 g Mehl

1 Päckchen Backpulver

100 ml Milch

1 EL Öl für die Form

Die Form mit etwas Öl ausstreichen und den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Butter, Zucker und Vanillezucker in einer Schüssel schaumig schlagen. Die Eier einrühren. Mehl mit Backpulver mischen und abwechselnd mit der Milch unterrühren. Teig in die Form füllen und etwa 60 Minuten backen.