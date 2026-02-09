Gelungener Start der Young Food Academy Sauerland

30 Schülerinnen und Schüler kamen Ende Januar zur Kick Off Veranstaltung „Sweet & Crazy“ ins HUTZ in Schmallenberg und erlebten kurzweilige Workshops.

Der Young Food Academy Sauerland e.V. (YFA) hatte sich für seine erste Veranstaltung mit Kindern und Jugendlichen von 12 bis 16 Jahren ein Ziel von 25 Teilnehmenden gesetzt. Und so waren die Organisatoren mehr als zufrieden, als sogar noch mehr Anmeldungen eingingen.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Johannes Trippe wurden die Teilnehmenden in die zwei Units Küche und Content aufgeteilt. Während die einen Donuts mit Schokolade, Zuckerguss und allerlei Streusel dekorierten, machten sich die anderen auf, Interviews zu führen und die Küchen-Unit im Bild festzuhalten.Damit alle die Möglichkeit hatten, an beiden Workshops teilzunehmen, tauschten die Gruppen nach rund einer Stunde die Aufgaben. Zum Abschluss wurde von allen gemeinsam der coolste Donut ausgewählt.

Kreisübergreifendes Angebot

Die meisten Schülerinnen und Schüler kamen aus dem Schmallenberger Raum. Allerdings zieht das Angebot auch Interessenten aus angrenzenden Kreisen an. So waren Teilnehmende aus Bad Berleburg und Siegen mit dabei. „Meine Mutter hatte von dem Angebot in der Zeitung gelesen. Und da es so etwas bei uns nicht gibt, hat sie mich gefahren. Es hat sich wirklich gelohnt.“ freute sich eine Schülerin aus Siegen.

Quelle: Privat Ein Beispiel aus der Küchen-Unit: der YFA-Donut.

Diese Erfahrung stimmt die YFA optimistisch, dass das Konzept im ganzen Sauerland zünden kann. „Wir sind wohl hier in Schmallenberg gestartet, hoffen aber, dass wir im Laufe der Zeit Partner im gesamten Sauerland finden, die in ihrer Region unter dem Dach der Akademie ein Programm entwickeln.“ sagt Niels Bogers, Vorstandsmitglied. So könne man noch mehr junge Menschen für das Thema Food begeistern.

Veranstaltungen im Februar und März

Die nächsten Veranstaltungen sind schon in der Vorbereitung: Am Donnerstag, 26.02.2026 findet um 16.30 Uhr der „Burger Battle“ mit Tobias Friedhoff in den Räumen der früheren Hofstube im Hotel Deimann statt. Partner dieser Veranstaltung ist Maredo. Der Workshop ist bereits ausgebucht.

Am Donnerstag, 19.03.2026 um 17.30 Uhr geht es in der Kleinen Freiheit in Fleckenberg mit Björn Lülf um das Thema „Asian Streetfood“. Bei beiden Veranstaltungen wird es eine Küchen- und Content-Unit geben. Der Link zur Anmeldung wird gegen Ende Februar auf dem Instagram-Kanal veröffentlicht.