Gelungener Saisonstart für das SARIS ROUVY Sauerland Team

Einen gelungenen Saisonstart absolvierte das SARIS ROUVY Sauerland Team bei der Istrian Spring Trophy in Kroatien. Allen voran glänzte der erst 18-jährige ehemalige RC Victoria Neheim Fahrer Jonathan Rottmann. Dem Youngster gelangen in seinen ersten internationalen Rennen bei den Männern zwei Top Platzierungen. Mit einem 9. und 12. Platz sprintete er jeweils im Massensprint mit an die Spitze des 175 Fahrer starken Teilnehmerfeldes.

Unterstützt wurde er in beiden Fällen vom Sauerland-Neuzugang Yago Aguirre. Der spanische Meister Juniorenmeister aus 2022 zählte wie Rottmann zu den jüngsten Fahrern im ganzen Peloton. In allen Wettbewerben zeigten sich auch die restlichen Sauerland-Profis in Form. In den bergigeren Abschnitten fuhr besonders Lennart Voege aus Nordenau an der Spitze. Mit Jan Temmen und Silas Koech kam auch der Rest der Mannschaft gut in Tritt.

Die Rennserie rund um Umag diente vor allem als Vorbereitung auf die kommenden Aufgaben in Deutschland, Holland und Belgien. Neben einigen langen und intensiven Trainingseinheiten mit der fast kompletten Equipe starteten jeweils sechs Sauerländer bei der Umag Trophy, Porec Trophy und dem Etappenrennen Istrian Spring Trophy über vier Abschnitte. Die Rennen waren sportlich sehr anspruchsvoll und gut besetzt, betreut wurde die NRW Mannschaft vom Olympia Stützpunkt und Landestrainer Wolfgang Oschwald. Die Renndistanzen betrugen zwischen 120 und 180 Kilometer. Genau 29 internationale Teams starteten im nicht immer sonnigen Istrien. Das Urlaubsparadies zeigte sich gerade auf der 2. Etappe der Spring Trophy mit Hagel, Dauerregen, Sturm und Kälte von der ungemütlichen Seite. Trotzdem sorgte das Formbarometer für zufriedene Gesichter im Team Management. Der nächste Höhepunkt wird der Bundesliga Auftakt in Schweigen am 25. März.