Gelungener Auftakt von WarsteinLive 2026

700 Gäste feiern mit The 80s 90s Liveband in der Stadt Warstein

Obwohl es tagsüber noch kräftig geregnet hatte, blieb der Abend glücklicherweise trocken. Das wechselhafte Wetter hielt die Musikfans jedoch nicht auf, im Gegenteil: Die erste Veranstaltung von WarsteinLive lockte rund 700 begeisterte Besucherinnen und Besucher auf den Vorplatz der Kirche in der Stadt Warstein. Mit mitreißender Live-Musik wurde der Auftakt trotz der nassen Vorgeschichte zu einem echten Highlight im Veranstaltungskalender der Stadt.

Für ausgelassene Stimmung sorgte die „The 80s 90s Liveband“, die mit Hits und Klassikern aus zwei Jahrzehnten das Publikum begeisterte. Von der ersten Minute an wurde mitgesungen, getanzt und gefeiert – der Kirchvorplatz verwandelte sich in eine große Open-Air-Partyzone.

Ermöglicht wurde der kostenfreie Konzertabend maßgeblich durch die Unterstützung des Hauptsponsors Infineon Technologies AG. Dank dieses Engagements bleibt WarsteinLive auch in diesem Jahr für alle Besucherinnen und Besucher frei zugänglich.

„Der Auftakt hat unsere Erwartungen mehr als erfüllt. 700 Gäste, großartige Stimmung und ein friedliches Miteinander – das zeigt, wie wichtig solche Formate für unsere Stadt sind“, freut sich Jeroen Tepas, Geschäftsführer des Stadtmarketing Warstein e.V., der die Konzertreihe zusammen mit dem Vereinsbürgerring als Veranstalter, maßgeblich geplant hat. „WarsteinLive steht für Gemeinschaft, Lebensfreude und kulturelle Vielfalt. Mein Dank gilt insbesondere unseren Sponsoren, den beteiligten Vereinen und allen Helferinnen und Helfern, die diesen Abend möglich gemacht haben.“

Nach diesem erfolgreichen Auftakt richtet sich der Blick bereits auf das nächste Konzert: Am 11. Juni steht die Band „The Servants“ aus dem Ruhrgebiet auf der Bühne. Die Formation ist in der Rockszene bestens bekannt und verspricht einen energiegeladenen Abend mit kraftvollen Gitarrenriffs, markantem Gesang und jeder Menge Bühnenpräsenz.

WarsteinLive geht damit in die nächste Runde – weiterhin kostenfrei, weiterhin mitten im Herzen von Warstein und weiterhin mit ganz viel Live-Musik für die gesamte Stadtgesellschaft.

Folgende Termine und Bands sind geplant:

Donnerstag, 11.06.2026 THE SERVANTS

Donnerstag, 18.06.2026 MANIAC

Donnerstag, 25.06.2026 SHARKS

Der Eintritt beim WarsteinLive ist frei. Getränke sind gegen Wertmarken erhältlich (1 WM = 3,- € für ein 0,3l Getränk). Anstelle eines Pfandsystems gibt es den „WarsteinLive Eventbecher“, der einmalig für 3,50 € pro Becher gekauft wird und für alle Termine in 2026 eingesetzt werden kann. Es erfolgt keine Rücknahme der Becher.

Neu in diesem Jahr: EC-Kartenzahlung vor Ort

Sponsoren:

Volksbank Hellweg eG

E Center Olav Dumke

WVG Warsteiner Verbund Gesellschaft mbH

Westkalk Vereinigte Warsteiner Kalkindustrie GmbH & Co. KG

Sparkasse Hellweg-Lippe

Infineon Technologies AG

AEG Power Solutions GmbH

Hazal Grill & Kebab Haus

Gasthof zum alten Landtag

K-T-K GmbH

Menzel & Woelke

Autohaus Gregor Tillmann GmbH

Provinzial Versicherung Eugen Peters e.K.

Risse Eventmanufaktur

Warsteiner Brauerei

Stadtmarketing Warstein e.V.

Vereinsbürgerring Warstein e.V.