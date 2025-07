Gelungene Vernissage „Frauen und Demokratie“

Stadt Warstein im Jubiläumsjahr: Künstler Oliver Schäfer zeigt Ausstellung im Bürgersaal

Im Jubiläumsjahr „50 Jahre Stadt Warstein“ freut sich die Stadt Warstein, dass der gebürtige Warsteiner Künstler Oliver Schäfer seine Ausstellung „Frauen und Demokratie“ im Rahmen des „Kleinen KunstSommers im Rathaus“ zeigt. Die Vernissage zur Ausstellung fand jetzt im Großen Bürgersaal statt und wurde flankiert von Redebeiträgen und starker Musik – präsentiert hauptsächlich von Frauen.

Bürgermeister Thomas Schöne erinnerte in der Begrüßung an die Ausstellung von Oliver Schäfer 2023 im Park der Warsteiner LWL-Einrichtungen, die die Stadt Warstein in Kooperation mit dem LWL veranstaltete. „Schon diese Ausstellung übertraf alle unsere Erwartungen, und wir hoffen, dass wir auch diesmal, mit der Ausstellung im Rahmen unseres Stadtjubiläums, den Nerv des Publikums treffen, so dass viele Menschen diese bewegenden Bilder sehen“, so Thomas Schöne.

Stellvertretend für die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Soest betonte Bettina Kramer, dass es das tägliche Ziel der Gleichstellungsbeauftragten sei, Teilhabe, Gerechtigkeit und Chancengleichheit zu fordern und zu fördern. „Diese Ausstellung trifft genau ins Herz unserer Arbeit – und, wie ich finde, ins Herz unserer Demokratie. Ich lade Sie ein, sich beim Gang durch die Ausstellung eine neue Perspektive auf eine Demokratie zu eröffnen, in der alle gehört werden. Demokratie braucht Frauen – und Frauen brauchen echte Gleichberechtigung.“

In einem anschließenden Dialog zwischen Oliver Schäfer und der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Warstein, Sylvia Lettmann, erfuhr das Publikum viel über die Beweggründe und den Schaffensprozess des Künstlers. Oliver Schäfer betont: „Mit meiner Kunst versuche ich, strukturelle gesellschaftliche Probleme sichtbar zu machen. Es sind alles Frauen, die Haltung zeigen, und das ist in unserer heutigen Demokratie wichtiger denn je. Deshalb habe ich heute mit Unterstützung vom deutschen Bundestag und von der Bundeszentrale für politische Bildung Infomaterialien zur deutschen Demokratie und Grundgesetze zum Mitnehmen ausgelegt.“

Musikalisch wurde die Vernissage stimmungsvoll begleitet vom Trio „3rd Harmony“, bestehend aus den Sängerinnen Heike Sina, Julia Martens und Eileen Wegener. Besonders bewegend war die dreistimmige Interpretation von „True Colors“ von Cindy Lauper.

Die Ausstellung kann bis zum 29. August während der Öffnungszeiten des Rathauses besucht werden, mittwochs nach vorheriger Anmeldung bei Barbara Lemm unter b.lemm@warstein.de oder 02902-81283. Der Bürgersaal ist barrierefrei zu erreichen und der Eintritt zur Ausstellung ist frei.