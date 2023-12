Geldsegen für Musikvereine aus Winterberg, Medebach und Hallenberg

Foto: Große Freude nach der Bekanntgabe der Preisgelder durch (v.l.) Vorstand Andreas Ermecke, Regionalmarktleiterin Marion Stansfield und Presssprecher Frank Segref (rechts) bei den 10 teilgenommenen Musikvereinen aus der Region Winterberg, Medebach und Hallenberg in der Skihütte Rauher Busch.

Der Nikolaus verteilte am Abend des 6. Dezember Geschenke an 20 Vertreterinnen und Vertretern von 10 Musikvereinen aus der Region Winterberg, Medebach und Hallenberg. Auch Volksbank Vorstand Andreas Ermecke hatte sich auf den Weg zur Skihütte Rauher Busch nach Winterberg gemacht und überreichte den Musikvereinen vom Dach des Sauerlandes Schecks in einer Gesamthöhe von 25.000 Euro. Im Zeitraum von 2020 bis 2023 hat die Volksbank Sauerland getreu dem Leitsatz „Zukunftsoffensive 4 mal 4, bei uns spielt die Musik“ Musikvereine aus der Region mit insgesamt 100.000 Euro finanziell gefördert. Die Gelder stammen aus der bankeigenen Stiftung der Volksbank.

Musiker leben das Ehrenamt

Vorstandsmitglied Andreas Ermecke übergab den symbolischen Scheck in Höhe von 25.000 Euro an den Musikverein Medelon, den Musikverein Düdighausen, die Jägerkapelle Hesborn, die Negertalmusikanten e. V. Siedlinghausen, die Stadtkapelle „Concordia“ Hallenberg e. V., den Spielmannszug Altastenberg, die Knappenkapelle Dreislar, die Blasmusik Niedersfeld e. V., den Spielmannszug Züschen und an den Spielmannzug Blau-Weiß Oberschledorn e. V. Der Volksbank-Vorstand betonte, dass die Vereine ein wichtiger Teil der Gesellschaft seien und in Zeiten des demografischen Wandels einer großen Herausforderung unterstellt sind. „Gerade in schwierigen Zeiten wollen wir einen wirksamen Beitrag leisten“, erläuterte Ermecke den Antrieb der Genossenschaftsbank. Er lobte das beispielhafte Engagement der Musiker, die das Ehrenamt leben. Die musikalischen Aktivitäten seien eine Lebensqualität und Lebensfreude in den Ortschaften. Die eingereichten Projekte der Vereine beschäftigen sich zum großen Teil mit der Anschaffung von Instrumenten. Ferner standen die Anschaffung von Uniformen sowie die Stärkung der Gemeinschaft und die Werbung für neue Mitglieder auf der Wunschliste der Vereine.