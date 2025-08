Gelbe Bänder an Obstbäumen signalisieren: Ernten erwünscht

Stadt Warstein setzt Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung

Die Stadt Warstein startet ab dieser Woche eine Initiative, um die Verschwendung von Lebensmitteln zu reduzieren und die Bürgerinnen und Bürger für den nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen zu sensibilisieren. Der städtische Betriebshof versieht ab heute Obstbäume im Stadtgebiet mit gelben Bändern, die als sichtbares Signal dienen, dass die Früchte an den jeweiligen Bäumen vorsichtig gepflückt werden dürfen. Ziel ist es, die Bürgerschaft dazu zu ermutigen, die reifen Früchte zu ernten.

„Viele Obstbäume in unserer Stadt tragen bereits reife Früchte, die oft ungenutzt verfallen. Mit dieser Maßnahme möchten wir die Menschen dazu motivieren, die natürlichen Ressourcen vor Ort zu nutzen und gleichzeitig das Bewusstsein für nachhaltige Ernährung zu stärken“, erklärt Bürgermeister Thomas Schöne. Diese Pflückaktion, die es jetzt bereits im zehnten Jahr gibt, ist Teil des städtischen Engagements für Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

Die gelben Bänder sind deutlich sichtbar angebracht und sollen eine klare Kommunikation schaffen: Das Pflücken der markierten Früchte ist erlaubt, solange es vorsichtig geschieht und keine Schäden am Baum entstehen. Ingo Schaup, Leiter des städtischen Betriebshofes unterstreicht: „Die Stadt bittet alle Bürgerinnen und Bürger, respektvoll mit den Pflanzen umzugehen und nur so viele Früchte zu ernten, wie sie tatsächlich verwenden können.“ Auch die LWL-Einrichtungen in Warstein beteiligen sich wieder an der Initiative, kennzeichnen die Obstbäume im LWL-Park mit gelben Bändern und laden ausdrücklich dazu ein, das Angebot zu nutzen.

An folgenden Stellen stehen Obstbäume und Beerensträucher, die von allen Interessierten abgeerntet werden können:

Allagen:

Am Marmorweg ehem. Minigolfplatz auf der Blumenwiese hinter Haus Dassel (kleine Bäume): Äpfel, Hauszwetsche, Birne, Mirabelle

Belecke:

Kallerweg: Äpfel

Platz an Stütings Mühle: Äpfel

Hirschberg:

Obstlehrpfad: Äpfel (Jakob Lebel), Mirabelle, Kirsche, Hauszwetsche, Birnen

Richtung Forsthaus Ermecke: Äpfel, Kirschen

Feldweg entlang der Hormecke: Äpfel

Bacheufer: Äpfel, Pflaumen

entlang der K71 kurz hinter dem ehem. Osterfeuerplatz: Birnen

Odacker: Walnüsse

Niederbergheim / Oberbergheim:

Ascheweg: Äpfel, Birnen

Oberbergheimer Str. Richtung Ölmannsberg: Äpfel

Ortsausgang Richtung Westendorf: Äpfel, Birnen

Sichtigvor

Haarweg: Äpfel

Suttrop:

Plaßkamp: Äpfel

Suttroper Weg: Äpfel

Soestweg: Äpfel, Pflaumen

Gelände der LWL-Einrichtungen, unterhalb des Cafés: Äpfel, Zwetschgen

Taubeneiche:

Wirtschaftswege zwischen Taubeneiche und Waldhausen: Äpfel, Kirschen

auf der Blumenwiese unterhalb Lagerplatz Taubeneiche: Äpfel, Mirabellen, Kirschen, Hauszwetsche, Birnen

Waldhausen:

Feldweg zum Hochbehälter: Äpfel

Schützenhalle Richtung Uelde: Äpfel, Birnen

Vorgelstange Richtung Uelde: Äpfel, Kirschen

Fotopoint: Äpfel

Warstein:

Dahlborn: Äpfel, Kirschen, Pflaumen

Kahlenbergsweg: Äpfel

Marienweg: Äpfel

Fußweg zum Schoren über Romecke: Äpfel

Westendorf:

Haarweg: Äpfel

Haslachweg: Kirschen