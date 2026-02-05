Gefiederte Nachbarn – Die Vogelwelt des Sauerlandes

Das Sauerland ist reich an Stimmen und Flügelschlägen. Rotkehlchen, Meisen, Rotmilane oder seltene Schwarzstörche prägen die Landschaft zwischen Wäldern, Bergen und Talsperren. Diese Vielfalt wird ab 2026 in jeder WOLL-Ausgabe sichtbar. In einer neuen WOLL-Serie stellen zwei Fotografen heimische Vogelarten und ihre Lebensräume vor, die sie mit Geduld und Leidenschaft fotografieren.



Philipp Geisler – Der junge Blick auf die Natur

Quelle: Philipp Geisler



Mit erst 14 Jahren zählt Philipp Geisler aus Lennestadt-Grevenbrück zu den spannendsten Nachwuchstalenten der Region. Seine Leidenschaft begann im naturnah gestalteten Garten der Familie – mit Kamera und viel Geduld. Seine Tierfotos, oft gestochen scharf und detailreich, entstehen ohne Tarnung und zeigen die kleine Wildwelt des Sauerlandes aus einer frischen Perspektive. Geisler veröffentlicht eigene Natur- und Vogelfoto-Kalender und spendet pro Exemplar einen Euro an den NABU. Sein Ziel: die Schönheit der heimischen Tiere sichtbar machen und für ihren Schutz sensibilisieren.

Rainer Hennecke – Der erfahrene Naturfotograf

Quelle: Rainer Hennecke



Der Schmallenberger Rainer Hennecke wuchs zwischen Hunau und Wilzenberg auf und entdeckte schon früh seine Liebe zur Natur. Seit 1975 fotografiert er – zunächst Makro- und Landschaftsmotive, später immer stärker die heimische Tierwelt. Heute ist er Mitglied der GDT und des Deutschen Presseverbands. Seine Tierfotografie entsteht meist aus dem Tarnzelt oder dem getarnten Auto heraus, stets mit hohem Respekt gegenüber Flora und Fauna. Ob im Sauerland oder in Nationalparks wie Bayerischer Wald, Wattenmeer oder Hohe Tauern: Henneckes Bilder zeigen Tiere authentisch, ohne sie je zu stören oder zu gefährden.

Quelle: Philipp Geisler

Gemeinsam für die Vogelwelt des Sauerlandes

Mit der neuen WOLL-Serie verbinden sich zwei Blickwinkel: die jahrzehntelange Erfahrung Henneckes und der wache, neugierige Blick Geislers. Gemeinsam möchten sie die Vielfalt der Sauerländer Vogelwelt vorstellen – eindrucksvoll, respektvoll und heimatnah. Ihre Bilder machen sichtbar, was allzu leicht übersehen wird, und erinnern daran, wie wichtig es ist, diese Natur zu bewahren. (hh)



Philipp Geisler hat für 2026 einen wunderschönen Kalender mit heimischen Tieren zusammengestellt, der hier bestellt werden kann.

https://www.philipp-geisler.de/fotokalender-2026-din-a3-