Gedanklicher Abstand zum Coronavirus

„Mit dem Thema Reizüberflutung werden wir fast täglich konfrontiert: Geräusche, Gespräche, extreme Temperaturunterschiede, grelles Licht, Parfüm, Gerüche, Schweiß, lautstarke Umgebung, Menschenansammlungen, Radiomusik, aber auch Gefühle und Stimmungen. Doch es gibt Menschen, die all das extrem verstärkt wahrnehmen. Diese werden als hochsensibel bezeichnet und empfinden die Reizüberflutung somit als stark belastend. Da ich selbst hochsensibel und hochbegabt bin, habe ich die Ausstellung als Anlass zur Auseinandersetzung mit dem Thema genommen und gleichzeitig das Ziel verfolgt, das für Nicht-Betroffene schwer nachvollziehbare Thema durch eine künstlerische Gestaltung zugänglich zu machen.“ So beschreibt Svenja Medack,17 Jahre jung, die von ihr entworfene und aufgebaute Installation KUNSTWERK ZU FALLUN im Gebäude des Gymnasiums Sundern. Am Wochenende musste diese Installation abgebaut werden, da die Räumlichkeiten für andere Zwecke der Schule dringend gebraucht wurden.

Svenja Medack hat in diesem Jahr am Städtischen Gymnasium in Sundern (SGS) ihr Abitur gemacht. Sie studiert Kulturwissenschaften sowie ab April kommenden Jahres Humanmedizin. „Außerdem“, so die junge Sunderanerin, „bin ich freischaffende Künstlerin.“ Dabei hat Svenja ein besonderes Anliegen: „Im Rahmen meiner Abiturprüfung habe ich das erste Mal seit der Gründung des Städtischen Gymnasiums in Sundern eine sogenannte „Besondere Lernleistung“ abgelegt.“ Im Fach Kunst erarbeitete Svenja über den Zeitraum eines Kalenderjahres eine Kunstausstellung im alten Bunker der Schule. Eine „Besondere Lernleistung“ ist ein zusätzliches Abiturfach und geht mit vierfacher Wertung in die Abiturnote ein. Dabei kann jedes Fach gewählt werden. Das Projekt von Svenja Medack, die dazugehörige 30-seitige wissenschaftliche Ausarbeitung sowie das halbstündige Kolloquium wurden von der Prüfungskommission mit der Bestnote bewertet. Svenja: „Meine Environstallation (Neologismus aus Environment (begehbare Raumkunst) und Installation) trägt den Titel: „KUNSTWERK ZU FALUN – eine künstlerische Auseinandersetzung mit Hochbegabung und Hochsensibilität“.

Hochbegabung und Hochsensibilität

Die geplante Ausstellung konnte aufgrund der Schulschließung zwar nicht vollständig fertiggestellt werden. „Es geht in meiner Kunst vor allem um die gedankliche Auseinandersetzung mit dem Thema und die Gefühle und Empfindungen, die der Rezipient in sich trägt, wenn er durch die Ausstellung läuft. Es handelt sich nicht um „klassische“ Kunst, in der Bilder auf Leinwänden oder Skulpturen einzeln in einem Raum an der Wand hängen, und auch nicht um moderne Kunst, in welcher eine Banane oder eine weiße Leinwand zum Sinn des Lebens überinterpretiert werden. Ich habe versucht die Mitte zwischen Interpretationsspielraum und Interpretationsvorgebung zu erzeugen. Mein Ziel ist es, Kunst zu schaffen, mit der nicht nur die pseudoelitäre Gesellschaft etwas anfangen kann, sondern die auch für „normale“, kunstfernere Leute interessant ist“, erläutert die begabte, junge Studentin. Je nachdem wie man die Kunstwerke in dem Raum sieht, je nachdem, ob man sie als einzelne Kunstwerke betrachtet oder als ein Konstrukt, ein Gesamtzusammenspiel aus vielen Gedanken, kann sie einfach oder kompliziert, realitätsnah oder utopisch sowie feministisch und modern sein.

„Mir ist bewusst, dass die Menschen in dieser Zeit viele Sorgen und Gedanken haben, doch gerade deswegen denke ich, dass es jetzt für viele Menschen wichtig ist, einen Raum zu haben, in dem sie nicht nur räumlichen, sondern auch gedanklichen Abstand zum Coronavirus gewinnen können; durch die Kunst“, erläutert Svenja. Auf der Internetseite von Svenja (https://swwenja.jimdofree.com) gibt es ebenso weiterführende Informationen wie auf der Seite des Gymnasiums: (https://www.gymnasium-sundern.net/index.php/home/aktuelles/713-zum-ersten-mal-wurde-eine-bll-besondere-lernleistung-am-sgs-in-das-abitur-eingebracht)

Ein virtueller Rundgang durch die Ausstellung ist hier zu sehen: https://www.google.com/maps/@51.3207112,8.0002285,3a,75y,279.75h/data=!3m4!1e1!3m2!1sAF1QipMcNHHT94dwV4PiQ_mDRQsyfY81ld5chgvR5McE!2e10