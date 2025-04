Geboren, um wild zu sein

„Oscar Wilde war seinem Denken seiner Zeit weit voraus und ist deshalb noch heute sehr aktuell.“ Das schreibt Frank Thissen, Herausgeber der Oscar Wilde Aphorismen (erschienen im Insel Verlag) über das heute, am 11. April im Sauerländer WOLL-Verlag erschienenen Buch „Born to be Wild(e) des Autors Andreas T. Sturm. Thissen schreibt dazu weiter: „Seine Vision einer Gesellschaft, die positive Utopien realisiert, seine Erkenntnistheorie, die heute von Hirnforschern bestätigt wird, seine Verehrung der Kunst mit dem Anspruch, Menschen humaner werden zu lassen, und sein verspielter ironischer, aufdeckender Umgang mit Misständen sind hochaktuell. So lohnt es sich, Oscar Wilde, dessen Werke voller Überraschungen und Witz sind, neu zu entdecken. „Born to bei Wild(e) bietet einen wunderbaren Zugang dazu.“

Oscar, der Influencer – Forever Wilde

Warum ausgerechnet ein eher unbekannter, kleiner Verlag aus dem gerade für Weltliteratur weniger bekannten Sauerland das Buch herausgibt, mag dem Umstand geschuldet sein, dass die Bewohner dieser Region über die Fähigkeit des Zweiten Gesichts verfügen (Ulrich Raulff in „Sauerland als Lebensform“). Sauerländer spüren, was in der Luft liegt. Sie haben Ahnung. Diese Beschreibung deckt sich, zumindest in einigen Teilbereichen, durchaus mit Oscar, dem Influencer. „Scharfsinniger Gesellschaftskritiker, geistreicher Wortvirtuose, gefeierte Stil-Ikone, poetischer Anwalt der Kunst und der Meinungsfreiheit, politischer Märtyrer“, heißt es auf dem Umschlag des Buches. Und in Bezug zur heutigen Zeit lautet es dort weiter: „Wildes bekannter Roman erscheint als Vorbote der Mechanismen moderner Gesellschaft: Die Social Media sind mit ihrem Algorithmen zum digitalen Bildnis des Dorian Gray geworden. Der irische Schriftsteller fasziniert bis heute: der Exzentriker, der Genussmensch, der Rebell, der Visionär, der unsterbliche Dandy.“

Mit diesem Buch fängt Andreas T. Sturm den Spirit von Oscar Wilde ein. Wildes Lebensphilosophie und seine Kunst zu leben sind heute noch große Inspiration.

Born to be Wild(e) – Der Spirit von Oscar Wilde (Andreas T. Sturm): ISBN 978-3-948496-94-4 – 144 Seiten, Hardcover – 16,90 € – erschienen im Sauerländer WOLL-Verlag