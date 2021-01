Geballte Kompetenz in Sachen Gabelstapler

Wiegers-Gabelstapler in Marsberg

Sie gehen zum Autohändler, wenn Sie sich ein neues Fahrzeug anschaffen möchten. Sie gehen in die Werkstatt, wenn sie ihr Auto warten oder reparieren lassen möchten. Und Sie gehen zum Autovermieter, wenn Sie mal ein Auto ausleihen möchten. Ganz anders ist es da bei den Gabelstaplern / Teleskopladern – zumindest, wenn Sie Wiegers Gabelstapler kennen. Denn dort bekommen Sie das alles aus einer Hand.

Das Unternehmen von Andreas Wiegers gibt es schon in der dritten Generation. „Mein Vater war Schmiedemeister, mein Großvater war Schmiedemeister“, berichtet uns Andreas Wiegers, Geschäftsführer von Wiegers Gabelstapler. 1926 wurde die Huf- und Wagenschmiede durch seinen Großvater Johannes Wiegers in Oesdorf gegründet; sein Vater Josef übernahm 1962 den Betrieb und

baute diesen als Reparaturwerkstatt für Landtechnik aus. Seit 2011 wird der Betrieb in Marsberg geführt.

Dann gab es noch den Onkel Hannes (Bruder von Josef Wiegers), der als junger Mann nach Düsseldorf ging und dort Gabelstapler verkaufte, als bei Josef Wiegers in Oesdorf Gabelstapler noch kein Thema waren. Immer wieder kam es vor, dass Hannes Wiegers Gabelstapler seiner Kunden im

Sauerland bei seinem Bruder reparieren ließ.

Nach und nach spezialisierte Firma Wiegers sich auf den Gabelstapler-Service. Auf die Wartung und Reparatur von Gabelstaplern. Die Teleskopladerschiene kam dann später dazu, wie auch der Verkauf und die Vermietung unterschiedlichster Flurförderzeuge. Darauf fußt auch das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens. Das Gesamtpaket für Gabelstapler und Teleskoplader.

Alle Produkte und Leistungen aus einer Hand – so lautet auch die Firmenphilosophie des Unternehmens. Eine Philosophie, die sich bewährt hat. Denn Wiegers Gabelstapler unterhält lange und gute Geschäftsbeziehungen zu Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen.

Blaue, Gelbe, Grüne

Wenn im Betrieb Wiegers von den „Gelben“ oder den „Grünen“ gesprochen wird, so verwundert das im ersten Moment. Denn: „Anders als bei Autos, deren Hersteller Fahrzeuge in den unterschiedlichsten Farbtönen herstellen, kann man bei Gabelstaplern – und Teleskopladern anhand der Farbe auf den Hersteller schließen.“ Da gibt es die „Grünen“ (Merlo Teleskoplader), die „Gelben“ (Hyster Gabelstapler und Lagertechnik).

In ganz Deutschland unterwegs

Andreas Wiegers verkauft seine Neumaschinen von Rheda-Wiedenbrück bis Waldeck-Frankenberg

und von Arnsberg bis ins Weserbergland. Vermietet werden die Fahrzeuge auch überregional und dann quasi „ins Haus“ geliefert.

Gut, wenn schnell mal der Fuhr- und Maschinenpark aufgestockt werden muss. Aber auch für längere Einsätze werden die Fahrzeuge regelmäßig angefordert, wie z. B. beim Bau der A46, auf dem Teilstück Bestwig-Olsberg.

200 Gabelstapler und mehr als 70 Teleskoplader hat die Firma im Angebot: Telekoplader, Frontstapler, Geländestapler, individuell konfigurierte Flurförderzeuge. Aber auch mobile Tankstellen, Lagertechnik und noch vieles mehr.

Rund um den Service

Dass in der gut ausgestatteten Werkstatt nur kompetente Mitarbeiter arbeiten, ist für Andreas Wiegers selbstverständlich. Schließlich werden die auch bei ihm immer weiter geschult, wenn es um Wartungen, Reparaturen und Umbauten geht. Zusätzlich gibt es auch noch einen Batterieservice – denn ohne gut gepflegte und regelmäßig gewartete Batterien läuft auch die beste Maschine nicht.

Genau so wichtig ist auch der Ersatzteilservice. Innerhalb von 24 Stunden kann in der Regel jedes benötigte Ersatzteil geliefert werden.

Abgerundet wird der Service des Unternehmens durch Fahrerschulungen für Staplerfahrer und die Bediener von Teleskopladern. Dazu gehören auch UVV-Prüfungen, damit in Sachen Unfall-Verhütung alles richtig läuft.

Nachwuchs

Derzeit sorgen 21 Mitarbeiter dafür, dass der Service auch geleistet werden kann.

Fachkräfte kann Andreas Wiegers immer gebrauchen. Auch Nachwuchspflege ist ihm wichtig. Bei ihm werden Land- und Baumaschinenmechatroniker ausgebildet, den Ausbildungsberuf Gabelstaplermechatroniker gibt es bisher noch nicht. Deshalb sind „Seine“ eben Land- und Baumaschinenmechatroniker – mit umfassenden Kenntnissen über die Technik von Gabelstaplern und Teleskopladern.

Wenns um Ausbildungsplätze geht, ist ihm das Geschlecht der Azubi völlig egal: „Ich würde auch gern mal ein Mädel einstellen“, verrät Andreas Wiegers. Denn, so kann man heraushören, traut er auch dem weiblichen Geschlecht eine Menge zu, wenn es um technisches Verständnis geht.

Wiegers-Gabelstapler ist ein Betrieb, der nicht nur eine hohe Kompetenz besitzt, sondern bei dem man auch gleich spürt, hier stimmt das Betriebsklima, hier ist man gern Kunde!

Wiegers-Gabelstapler GmbH & Co. KG

Unterm Ohmberg 15

D-34431 Marsberg

Tel.: +49 (0)2992 / 9703-0

Fax: +49 (0)2992 / 9703-33

eMail: info@wiegers-gabelstapler.de

Web: www.wiegers-gabelstapler.de