Gastro im Sauerland: Viele Stellen, wenig Personal

Die Gastronomie muss sich neu erfinden, um dieses Problem zu lösen. Denn sonst droht das Aus für viele Restaurants und Hotels im Sauerland – mit all den negativen Folgen für die regionale Wirtschaft und dem Arbeitsmarkt! Damit auch in Zukunft die Geräte von Gastprodo in sauerländischen Küchen bedient werden, bedarf es dringend mehr Personal. Mehr dazu jetzt!

Die Gastronomie im Sauerland sucht Personal

Die Gastronomie im Sauerland ist ein wichtiger Wirtschaftszweig des Bundeslandes. Viele Menschen sind in der Gastronomie beschäftigt, wechseln auf kurz oder lang aber den Beruf. Somit sind die Betriebe permanent auf der Suche nach qualifiziertem Personal.

Doch die Suche ist oft schwierig und die Gastronomiebetriebe haben oft Probleme, ihre offenen Stellen zu besetzen. Dies liegt unter anderem daran, dass es in kleinen ländlichen Regionen wie dem Sauerland oft schwierig ist, qualifiziertes Personal zu finden.

Auch die Gastronomie-Ausbildung in Deutschland zieht viele Azubis eher in die Großstädte. Viele Betriebe in ländlichen Regionen haben daher Probleme, ihre Stellen zu besetzen. Doch die Gastronomie im Sauerland hat viel zu bieten: Neben der schönen Landschaft gibt es viele verschiedene Arten von Gastronomiebetrieben und auch die Bezahlung kann sich in der Regel sehen lassen.

Wer sich also eine Karriere in der Gastronomie vorstellen kann, sollte sich überlegen, ob die ländliche Region ansprechend ist. Denn in ländlichen Regionen wie dem Sauerland gibt es viele interessante Stellenangebote in der Gastronomie.

Die Gründe für den Mangel an Fachkräften

Es ist ohne Frage ein sehr anstrengender und stressiger Beruf. Viele Menschen, die in die Gastronomie einsteigen, merken schnell, dass es nicht das Richtige für sie ist und suchen sich schnellstmöglich etwas Neues. Das ist einer der Gründe, warum es immer schwieriger wird, Fachkräfte in der Gastronomie zu finden.

Ein weiterer Grund ist sicherlich der Ruf der schlechten Bezahlung. Das bedeutet nicht, dass jeder Betrieb nur den Mindestlohn bezahlt, hier ist hauptsächlich Verhandlungsgeschick in Vertragsangelegenheiten gefragt. Dennoch sind viele Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, auf Trinkgeld angewiesen, um ihr Gehalt aufzubessern. Aber Trinkgeld ist natürlich keine garantierte Einnahmequelle und deshalb gibt es viele Menschen, die lieber einen anderen Job mit festem Gehalt suchen.

Auch die Arbeitszeiten können sehr anstrengend sein. Viele Restaurants haben abends und am Wochenende geöffnet und deshalb müssen die Mitarbeiter oft bis spät in die Nacht oder am Wochenende arbeiten. Das ist für viele Menschen einfach nicht attraktiv und deshalb entscheiden sie sich für einen anderen Job. All diese Faktoren zusammen machen es immer schwieriger, Fachkräfte in der Gastronomie zu finden. Und leider hat sich in den letzten Jahren die Situation noch verschärft, weil immer mehr Menschen ein Restaurant besuchen möchten. Die Nachfrage nach Fachkräften ist also höher als das Angebot und deshalb steigen die Löhne oft nicht so schnell wie in anderen Branchen.

Die Folgen des Fachkräftemangels

In vielen Gastronomiebetrieben im Sauerland ist der Fachkräftemangel bereits spürbar. Viele Stellen bleiben unbesetzt, was zu einer erheblichen Mehrarbeit für das vorhandene Personal führt. Dies hat bereits zu einigen Problemen geführt, wie:

Längere Wartezeiten für die Gäste

Unzufriedene Gäste

Mitarbeiter, die überfordert sind und sich dementsprechend auch nicht wohlfühlen

Das Problem des Fachkräftemangels ist jedoch kein neues. Bereits seit einigen Jahren klagen Gastronomiebetriebe in ganz Deutschland über dieses Problem. Die Folgen sind jedoch nicht nur für die Betriebe selbst spürbar, sondern auch für die Gäste.

Laut einer Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) werden in den kommenden Jahren immer mehr Fachkräfte fehlen. In der Gastronomie sind es bereits jetzt viele. Dies hat zur Folge, dass immer weniger Stellen besetzt werden können.

Gleichzeitig steigt der Druck auf die Mitarbeiter, da sie häufiger Überstunden machen müssen oder in Schichten arbeiten. Auch die Gehälter stagnieren, was dazu führt, dass immer mehr Menschen die Branche verlassen.

Was kann man tun, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken?

In den letzten Jahren ist der Fachkräftemangel in der Gastronomiebranche zu einem immer größeren Problem geworden. Viele Restaurants haben Probleme, genügend Personal zu finden und die Mitarbeiter zu halten. Dies ist ein großes Problem für die Gastronomiebetriebe, da es ihnen erschwert, qualitativ hochwertige Gerichte zuzubereiten und den Service aufrechtzuerhalten.

Es gibt jedoch einige Dinge, die Gastronomiebetriebe tun können, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken:

Verbesserung der Arbeitsbedingungen: Wenn die Arbeitsumgebung angenehm ist, können Unternehmen leichter gute Mitarbeiter finden und binden. Dies bedeutet, dass Restaurants versuchen sollten, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, in der sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Verbesserte Arbeitsbedingungen können auch dazu beitragen, die Leistung der Mitarbeiter zu verbessern. Attraktivere Löhne und Benefits: Ein weiterer Weg, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, ist es, attraktivere Löhne und Benefits anzubieten. Dies kann dazu beitragen, mehr qualifizierte Bewerber anzuziehen und die Mitarbeiter längerfristig an das Unternehmen zu binden. Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten: Gastronomiebetriebe sollten ihren Mitarbeitern auch Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten bieten. Dies kann dazu beitragen, die Motivation der Mitarbeiter zu steigern und ihnen zu ermöglichen, sich beruflich weiterzuentwickeln.

Die Suche nach Auszubildenden in der Gastro

Die Zahl Gastronomie-Azubis in Deutschland ist in den letzten Jahren leider dramatisch gesunken. Dies hat vor allem zwei Gründe: Die Gastronomiebranche ist in den letzten Jahren unattraktiv für Azubis geworden und viele Jugendliche entscheiden sich für eine andere Ausbildung. Dies ist ein großes Problem für die Branche, da sie so viele qualifizierte Mitarbeiter verloren hat.

Um diesem Problem entgegenzuwirken, hat die Gastronomiebranche in den letzten Jahren viel getan. Sie hat die Ausbildungsgänge verbessert und versucht, mehr Jugendliche für die Gastronomie-Ausbildung zu begeistern. Trotz dieser Bemühungen ist die Zahl der Stellen für Gastronomie-Azubis in den letzten Jahren weiter gesunken.

Fazit – eine Lösung muss dringend her!

Dieser Artikel hat nochmals gezeigt, dass der Fachkräftemangel in der Gastronomie im Sauerland ein großes Problem darstellt. Viele Betriebe haben vakante Stellen, da es nicht genug qualifiziertes Personal gibt. Um dieses Problem zu bewältigen, ist es dringend erforderlich, dass neue Rezepte gefunden werden.