Gastlichkeit mit Tradition: Das Landhaus Lenneper-Führt in Selbecke

Mitten im beschaulichen Selbecke, einem kleinen Ortsteil von Kirchhundem mit rund 180 Einwohnern, liegt das Landhaus Lenneper-Führt. Seit fast 150 Jahren prägt der Familienbetrieb das Leben im Dorf und ist weit über die Region hinaus bekannt. Jetzt steht das traditionsreiche Haus vor einem Generationswechsel und richtet sich mit einem neuen Konzept für die Zukunft aus.

Die Wurzeln des Hauses reichen bis ins Jahr 1877 zurück. Damals eröffnete der Junggeselle Anton Lenneper eine kleine Gastwirtschaft. Besonders prägend für die Entwicklung des Hauses war die Zeit von Helene und Fritz Lenneper, die den Familienbetrieb ab Mitte der 1930er-Jahre führten. Aus einer einfachen Schankwirtschaft entwickelte sich über die Jahrzehnte ein vielseitiger Familienbetrieb, der zeitweise eine Poststelle, einen Lebensmittelladen, Forst- und Landwirtschaft sowie einen Hotel- und Gastronomiebetrieb vereinte.

Nach dem frühen Tod von Fritz Lenneper wurde der Betrieb von seiner Frau Helene weitergeführt. Auch Sohn Albert Lenneper arbeitete bereits mit im Betrieb. Im Jahr 1962 stieg ebenfalls seine Frau Marita Lenneper nach der Hochzeit im Jahr 1962 mit ein. In den 1960er-Jahren wurde das Landhaus Vereinslokal des TV Oberhundem. Später entstanden Gästezimmer, neue Gastronomiebereiche und schließlich der große Saal, der bis heute zahlreiche Familienfeiern, Vereinsveranstaltungen und Feste beherbergt.



Familienrezepte mit Tradition

Mit Anja Führt stieg 1987 die nächste Generation in den Familienbetrieb ein. Nach ihrer Ausbildung zur Köchin im Berghotel Hoher Knochen brachte sie neue Impulse für Küche und Hotelbetrieb mit. Gemeinsam mit ihrem Mann Andreas Führt übernahm sie 1999 die Verantwortung für das Haus und investierte in umfangreiche Erweiterungen, darunter zusätzliche Gästezimmer und der An- und Ausbau des heutigen großen Saales. Heute verfügt das Landhaus über 17 Gästezimmer und Appartements sowie eine Ferienwohnung.

Quelle: Landhaus Lenneper-Führt





„Gäste schätzen bei uns die Kombination aus familiärer Atmosphäre, regionaler Küche und der ruhigen Lage inmitten der Natur“, sagt Anja Führt. Wildspezialitäten, Steaks und Sauerländer Klassiker gehören seit Jahren zum festen Angebot der Küche und werden von Einheimischen ebenso geschätzt wie von Urlaubsgästen. Anja Führt steht dabei selbst als Chefköchin in der Küche und führt gemeinsam mit ihrem rund 25-köpfigen Team den Betrieb. Einige Gerichte haben längst Kultstatus erreicht. Das Wildpfeffer-Hirschedelgulasch nach dem Rezept von Oma Marita steht seit Jahrzehnten auf der Speisekarte. Ebenso beliebt ist das Mexiko-Steak mit der legendären Sauce nach dem Geheimrezept von Opa Albert. „Diese Gerichte werden bis heute besonders gerne bestellt“, erzählt Anja Führt mit einem Lächeln.

Quelle: Landhaus Lenneper-Führt Die Gastgeberfamilie Anja und Andreas Führt mit Tochter Theresa Brüggemann.

Bewährte Werte, neue Wege

Nun steht der nächste Generationenwechsel bevor. Ab Sommer 2026 wird Tochter Theresa Brüggemann aktiv im Familienunternehmen mitarbeiten. Die 33-jährige Industriekauffrau lebt mit ihrem Mann und ihren beiden kleinen Kindern in Oberhundem. Nach den Betriebsferien Anfang August startet ein neues Hotelkonzept, das den Schwerpunkt stärker auf Übernachtungsgäste und individuelle Aufenthalte legt. „Dabei geht es ausdrücklich nicht um einen Abschied von der Gastronomie, sondern um eine gezielte Neuausrichtung“, erklärt Theresa Brüggemann. Hotelgäste werden auch künftig zu festen Zeiten im Restaurant bewirtet. Zudem bleibt der beliebte À-la-carte-Betrieb am Sonntagmittag zunächst für externe Gäste geöffnet.



Neu entstehen moderne Aufenthaltsbereiche zur flexiblen Selbstversorgung. Geplant ist unter anderem eine sogenannte „Trustbar“ mit Getränken, Kaffeespezialitäten und kleinen Snacks, die Gästen unabhängig von klassischen Restaurantzeiten zur Verfügung stehen sollen. „Die Entscheidung ist mit großer Sorgfalt getroffen worden“, betont die Gastgeberfamilie. Ziel sei es, den Betrieb langfristig wirtschaftlich und personell nachhaltig aufzustellen und gleichzeitig die persönliche Atmosphäre zu bewahren, die das Haus seit Generationen auszeichnet. So soll das Landhaus Lenneper-Führt auch künftig ein Ort bleiben, an dem Tradition, Gastfreundschaft und Sauerländer Lebensart zusammenfinden.