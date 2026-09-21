Gastgeber aus Leidenschaft am Rothaarsteig: Anne und Rudolf Grobbel vom Schäferhof

Gemeinsam haben sie den Schäferhof zu einem Ort gemacht, an dem Wanderer weit mehr finden als eine Unterkunft. Hier erleben sie echte Sauerländer Gastfreundschaft.



Als der Rothaarsteig im Jahr 2001 eröffnet wurde, war schnell klar: Ein Qualitätswanderweg lebt nicht allein von einer hervorragenden Wegeführung oder beeindruckenden Landschaften. Er braucht Menschen, die Wanderer willkommen heißen, ihnen Orientierung geben, regionale Küche anbieten und ihnen das Gefühl vermitteln, angekommen zu sein. Genau dafür stehen Anne und Rudolf Grobbel.



Der Schäferhof liegt unmittelbar am Rothaarsteig und gehört seit vielen Jahren zu den ausgezeichneten Qualitätsbetrieben des Rothaarsteigvereins. Wanderer finden hier nicht nur komfortable Zimmer, sondern eine Atmosphäre, die perfekt zum „Weg der Sinne“ passt: Ruhe, Herzlichkeit und die enge Verbundenheit mit der Natur. Die Gastfreundschaft im Schäferhof basiert auf einer klaren Haltung: Gastgeber sein bedeutet, sich um seine Gäste zu kümmern.



Weg der Sinne

Dabei ergänzen sich Anne und Rudolf Grobbel seit vielen Jahren auf besondere Weise. Während Rudolf Grobbel weit über die Region hinaus als Mitgestalter des Rothaarsteigs und engagierter Botschafter des Wandertourismus bekannt geworden ist, sorgt Anne Grobbel Tag für Tag dafür, dass der Schäferhof seine persönliche Atmosphäre behält. Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Herzlichkeit sind hier keine Marketingbegriffe, sondern gelebter Alltag.



Unter ihrer gemeinsamen Führung entwickelte sich der ehemalige Bauernhof Schritt für Schritt zu einem modernen Wanderhotel. Komfortable Zimmer, eine kleine Wellnesslandschaft und eine ausgezeichnete regionale Küche entstanden, ohne den ursprünglichen Charakter des Hauses zu verändern. Das Motto des Schäferhofs – „Du denkst, du bist auf der Alm.“ – beschreibt dieses Lebensgefühl treffend.



Anne und Rudolf Grobbel verstehen ihre Aufgabe nie allein als Hoteliers. Sie sehen sich als Gastgeber ihrer Heimat. Ihr Ziel war nie, möglichst viele Wanderer durch das Haus zu schleusen. Viel wichtiger ist ihnen, dass die Gäste das Sauerland so erleben, wie sie es selbst lieben: ursprünglich, ehrlich und voller kleiner Begegnungen.

Quelle: Klaus-Peter Kappest

Gastgeber ihrer Heimat

Auch für den Rothaarsteigverein sind Betriebe wie der Schäferhof unverzichtbar. Die Qualität eines Premiumwanderweges endet nicht am Wegweiser. Sie setzt sich dort fort, wo Wanderer einkehren, übernachten und Menschen begegnen, die ihre Region mit Überzeugung vertreten. Seit 25 Jahren leisten Anne und Rudolf Grobbel dazu einen wichtigen Beitrag.



Im Jubiläumsjahr des Rothaarsteigs lohnt deshalb der Blick auf diese stillen Macher hinter den Kulissen. Der Erfolg eines der beliebtesten Fernwanderwege Deutschlands ist nicht allein das Ergebnis guter Planung oder perfekter Markierungen. Er lebt von den Menschen entlang des Weges – von Gastgebern, Ehrenamtlichen und Partnern, die den Rothaarsteig jeden Tag mit Leben füllen.